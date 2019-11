Se video: Denne holografiske skjermen gir ekte 3D-bilder uten briller

Vanlige 3D-skjermer krever som kjent spesielle polariseringsbriller for å fungere, men det jobbes også med en ny skjermteknologi som byr på «ekte», brillefri 3D ved hjelp av hologramteknologi. Nå har en slik skjerm faktisk blitt sluppet, melder Digital Trends.

Et selskap som heter Looking Glass Factory har laget en skjerm som er i stand til å vise objekter som kan ses fra flere ulike vinkler ved å endre sin egen synsvinkel – akkurat som et fysisk objekt – helt uten ekstern teknologi som spesiallagde briller.

En demonstrasjon av skjermteknologien kan du se nederst i artikkelen.

Lysfelt-teknologi

Produsenten selv kaller skjermen verdens første holografiske, kommersielle skjerm i storformat og med høy oppløsning som gjør at man faktisk kan bruke skjermen til annet enn kun som teknologidemo.

Den nye skjermen er på 32 tommer, kommer med 8K-oppløsning – nærmere bestemt 7680 x 4320 piksler – og er primært rettet mot bedrifter. Produsenten har ifølge dem selv allerede sendt ut flere tusen utviklerversjoner av skjermen i et mindre 8,9-tommers format, men nå har de altså tatt det hele et steg videre.

Foto: Looking Glass Factory

Skjermen fungerer via noe produsenten kaller 45-elements lysfelt-teknologi, hvor det genereres 45 ulike og samtidige perspektiver av tredimensjonalt innhold av alle slag. Teknologien er proprietær og patentert, og detaljene er ikke helt klare.

60 bilder per sekund

Løsningen innebærer at folk som står rundt skjermen vil se ulike perspektiver av det tredimensjonale innholdet. Bildene vises med 60 bilder per sekund, som sammen med den høy oppløsningen skal gi et overbevisende resultat.

Blant potensielle bruksområder til teknologien nevner produsenten visualisering innen ulike typer bransjer, for eksempel medisin, kartlegging, markedsføring og media og underholdning.

Den nye holografiske skjermen skal produseres i et begrenset antall eksemplarer i første omgang, og utsendelsene starter i løpet av våren neste år. Mer informasjon kan du finne på produktsiden.

Looking Glass 8K Immersive Display from Looking Glass on Vimeo.