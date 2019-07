Det blir 120 nye IKT-studieplasser til høsten

Det blir 120 nye IKT-studieplasser fra høsten av. De nye plassene kommer ved Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Bergen og Høgskolen i Molde.

– God IKT-kompetanse til arbeidslivet er viktig for framtidig konkurranseevne og innovasjon. Nå kommer det 30 studieplasser til og de går til institusjoner på Sør- og Vestlandet.

– Plassene vil bidra til at privat og offentlig arbeidsliv i regionene får raskere og bedre tilgang på IKT-kompetanse, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding.

1.500 nye plasser

Siden 2016 har det blir 1 500 nye studieplasser innenfor IKT-fag.

Både Abelia og IKT-Norge uttalte da tallene fra Samordna opptak var klare i april at regjeringen burde opprette flere studieplasser innenfor IT.

Begge organisasjonene mener det er behov for 1 000 nye studieplasser for å dekke behovet i årene fremover.

Direktør for næringspolitikk i IKT-Norge, Liv Freihow, savnet i april at regjeringen øremerket studieplassene for IT. Hun mente det er politisk ansvar at Norge har den IT-kompetansen som til enhver tid er nødvendig.

– 100 nye studieplasser er en dråpe i havet, sa Freihow til digi.no da.

Søkertallene til IT har fortsatt å stige, mens antallet studieplasser har stått på stedet hvil.

Faktisk viser anslaget for studieåret som begynner til høsten at det vil bli litt færre studieplasser til IT.

Det skjer samtidig som blant annet NHOs kompetansebarometer viser at det er stort behov for IT-kompetanse i norske bedrifter fremover. I 2018 oppga nesten 30 prosent av NHO-bedriftene at de hadde behov for dataingeniører.