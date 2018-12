– Det er bare et spørsmål om tid før hackere kan ødelegge hele nasjoner

Vi har allerede sett flere eksempler på særdeles farlige hackerangrep, men selv om disse har forvoldet mye skade har vi ennå ikke sett de helt katastrofale angrepene. Dette tror sikkerhetseksperter imidlertid nå bare er et spørsmål om tid, viser det seg.

Nettstedet Business Insider var nylig i kontakt med et par sikkerhetseksperter som har svært dystre spådommer angående fremtiden, og at det vi har sett hittil kun er symptomer på det vi har i vente.

– Kan ta ut et helt land

Sergey Gribov er en teknologientreprenør og sikkerhetsinvestor som blant annet har investert i det israelske sikkerhetsselskapet CyberX. Han peker på den store trusselen som ligger i den utdaterte elektronikken som kontrollerer prosesser innen infrastruktur og industri i vesten.

Gribov mener dette kan legge til rette for ekstremt destruktive hackerangrep i fremtiden.

– Problemet er at folk ikke skjønner at det blir et masseødeleggelsesvåpen. Du kan ta ut et helt land. [...] Du kan ha et team med fem personer som sitter i en kjeller og som er like destruktive som masseødeleggelsesvåpen. Det er virkelig skremmende. I én forstand er det et spørsmål om tid, fordi det er veldig enkelt, sa Gribov til Business Insider.

Nir Giller, som er medgrunnlegger og teknologidirektør hos CyberX, pekte på sin side blant annet på det store kyberangrepet mot Ukraina i 2015. I dette angrepet ble 30 transformatorstasjoner slått ut, og rundt 230 000 mennesker mistet strømmen i flere timer.

Ifølge Giller, som for øvrig også peker på den gamle teknologien som preger mange anlegg, trenger hackere imidlertid ikke å kontrollere et helt kraftverk for å gjøre mye skade.

Illustrasjonsfoto. Foto: Thomas Winje Øijord / Scanpix Bilde: Thomas Winje Øijord / NTB scanpix

Kaller Stuxnet banebrytende

Dersom folk med onde intensjoner klarer å kontrollere én enkelt IoT-sensor på en maskin kan man i verste fall for eksempel sabotere kvaliteten på medisiner som produseres, mener Giller.

Giller viser også til den berømte Stuxnet-programvaren som en illustrasjon på hvor langt man har kommet i å slå ut kritisk infrastruktur, og selv kaller han denne programvaren «banebrytende».

Stuxnet er dataormen som fant veien til Irans anlegg for urananrikning i Natanz, der den sørget for en umerkelig sabotasje av sentrifugene slik at anrikningen gikk i stå. Vi har også sett lignende programvare senere som blant annet har forårsaket store fysiske skader på et tysk stålverk.

Trusselen er også reell her i Norge. Som digi.no har rapportert tidligere har norske forskere uttalt at det er grunn til å frykte kybersabotasje-angrep mot norsk petroleumsindustri, noe som i verste fall kan få svært alvorlige konsekvenser.

Les også: Hackere stjal opplysninger om 1.000 nordkoreanske avhoppere »