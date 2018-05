Det er mer enn 250 av dem. Kan du alle tekstkommandoene i Windows?

Vanlige Windows-brukere benytter sjelden kommandolinjen, eller ledetekstgrensesnittet, i Windows. Altså det du får tilgang til ved å skrive cmd i startmenyen eller søkefeltet i nyere Windows-utgaver.

Nå er det kanskje ikke noen vits i år lære seg å bruke den klassiske kommandolinjen lenger, siden det egentlig har blitt erstattet av PowerShell, som tilbyr det samme og mye mer. I tillegg er jo også Bash er tilgjengelig i Windows 10.

Les også: Ti smarte Windows-tips du kanskje ikke kjente til fra før (Digi ekstra)

Ufullstendig «help»

Men selv erfarne brukere av den kommandolinjen har kanskje ikke full oversikt over alle kommandoene som kan utføres i den.

For kommandoene som listes når man i kommandolinjen skriver help, utgjør bare et begrenset utvalg av de mer enn 250 tekstkommandoene som støttes, i alle fall i de nyeste Windows-versjonene.

Nylig publiserte Microsoft et PDF-dokument på 948 sider hvor alle kommandoene er beskrevet. Der får du blant annet vite hva kommandoer som arp, dianz, pathping, waitfor og whoami kan brukes til.

Dokumentet er felles for både klient- og serverutgavene av Windows, så en del av kommandoene fungerer bare i Windows Server.

Det ser ut til å være twitterbrukeren Guy Leech som først omtalte dette dokumentet. Det han tilsynelatende ikke har fått med seg, er at den samme oversikten også er tilgjengelig i et webbasert og kanskje mer brukervennlig brukergrensesnitt, som ble utgitt i fjor høst.

Les også: Windows 10 får enda flere «Unix-verktøy»