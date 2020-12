Det kan bli Linux-støtte for Macer med  ARM-prosessor likevel

For noen uker tilbake, etter at Apple hadde lansert de første Macene basert på selskapets ARM-baserte M1-prosessor, ble Linux-skaperen, Linus Torvalds, spurt om hva han syntes om denne datamaskinen.

Torvalds svarte at han absolutt gjerne ville ha hatt en, dersom den kjørte Linux. Men på grunn av Apples manglende åpenhet, og at han selv verken har tid til å fikle med det eller tilbøyelighet til å kjempe mot selskaper som ikke vil hjelpe, er det lite sannsynlig at dette noen gang vil skje.

– Hovedproblemet med M1 for meg er GPU-en (grafikkprosessoren, journ.anm.) og andre enheter rundt den, fordi det sannsynligvis vil hindre meg i å bruke den, fordi den ikke vil ha noen Linux-støtte med mindre Apple åpner opp, sier Torvalds i et oppfølgingsintervju med ZDNet.

Har gjort noe lignende før

Torvalds er selvfølgelig ikke den eneste med kompetanse til å gjøre noe slikt, og det gir håp om at det kanskje kan bli mulig med en viss Linux-støtte for Apple Silicon-baserte Macer likevel.

Hector Martin («marcan»), en utvikler som i 2016 greide å få Linux til å kjøre på Playstation 4, har nemlig tatt på seg oppgaven. Han skriver at problemet med de nye Macene kun handler om at Apple ikke vil dokumentere hvordan de virker. De er ikke låst på noen måte som hindrer installasjon av et annet operativsystem.

Folkefinansiering

Det er likevel en massiv oppgave som ikke kan gjøres som et lite hobbyprosjekt, ikke minst fordi Apple kommer til å videreutvikle plattformen. Martin ønsker derfor å gjøre utviklingen i arbeidstiden, med den forutsetning at han får betalt. Han etablerte derfor den 30. november et folkefinansieringsprosjekt hvor interesserte kan forplikte seg til å betale en liten månedlig sum, fra 3 dollar og oppover, for å finansiere arbeidet.

Målet til Martin var å få deltakere til å forplikte seg til å betale minst 4000 dollar i måneden til sammen. Dette målet ble nådd på under 12 timer. I skrivende stund har 833 personer meldt seg på som økonomiske bidragsytere.

Dermed er han klar til å starte på arbeidet i januar, etter at han har mottatt en Apple Silicon-basert Mac Mini. Sannsynligvis vil han bestille seg enda en maskin, for da kan han kjøre MacOS på den ene og få på plass Linux på den andre, uten å måtte starte enheten på nytt mellom de ulike fasene.

Omvendt konstruksjon

I praksis vil mye av arbeidet handle om omvendt konstruksjon av MacOS-driverne og hvordan de samhandler med maskinvaren. Martin skriver at Apples egenutviklede GPU er den mest kompliserte komponenten som må støttes, i alle fall dersom det er et mål få en god desktop-opplevelse.

Det er trolig umulig å si hvor lang tid dette arbeidet vil ta, men det er liten tvil om at flere økonomiske bidrag vil gjøre det mulig for Martin å bruke mer tid på prosjektet og potensielt også ansette utviklere til å hjelpe seg.