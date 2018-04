Dette apparatet kan «høre» ord du sier i hodet ditt

Ekte tankeleser-teknologi ligger nok ennå et stykke inn i fremtiden, men nå har det kommet noe som i alle fall tar noen steg i den retningen. Forskere ved det kjente teknologiuniversitet MIT har nemlig laget en teknologi som kan fange opp ord uten at du trenger å faktisk ytre dem.

Teknologien, som tar form som et slags hodesett, fungerer ved å registrere såkalt «subvokalisasjon» – et begrep som refererer til den «indre stemmen» man bruker når man leser i stillhet.

Apparatet inneholder elektroder som fanger opp nevromuskulære signaler fra kjeven og ansiktet som oppstår ved ikke-verbal formulering av ord. Disse signalene sendes så til et system som ved hjelp av kunstig intelligens kan korrelere bestemte signaler med bestemte ord – altså «tolke» signalene.

I en demonstrasjon ble apparatet blant annet brukt til å navigere i menyer på TV-en. Foto: MIT

Toveiskommunikasjon

I tillegg kan brukeren også motta signaler ved hjelp av hodesettet, slik at det kan brukes til toveiskommunikasjon. Dette foregår også i stillhet, ved at hodesettet sender signaler i form av vibrasjoner som forplanter seg gjennom beinet i ansiktet, og dermed ikke krever at man putter noe i øret.

Forskernes tanke bak innretningen er å legge til rette for en mer sømløs kommunikasjonsform, ved at man for eksempel kan dra nytte av funksjonene og tjenestene på mobilen sin og fremdeles «være i nuet». Ved å bruke hodesettet trenger man ikke å knote med mobilen og avbryte eller forstyrre situasjonen man befinner seg i, påpeker forskerne.

Det ser for øvrig ut til at teknologien, som ennå altså kun befinner seg på prototypenivå, faktisk fungerer. Ifølge forskerne oppnådde teknologien en suksessrate på hele 92 prosent i testrunder hvor 10 personer utførte kommandoer over en tidsperiode på 90 minutter. Med diverse justeringer og forbedringer tror forskerne imidlertid at ytelsen vil kunne heves ytterligere.

MIT-forskerne for seg at teknologien blant annet kan nyttiggjøres i arbeidssituasjoner med mye bråk fra omgivelsene som ville druknet vanlig stemmebruk, eller i stille omgivelser hvor man ikke kan bruke stemmen. Akkurat nå vi vil se en kommersiell utgave av teknologien er ennå uvisst.

Under kan du se demonstrasjonsvideo av teknologien.

Ledende AI-forskere har gått til boikott av prestisjefylt forskningsinstitutt »