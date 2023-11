I disse ChatGPT-tider kommer det ikke som en overraskelse at flere store teknologiaktører velger å kaste seg på KI-karusellen, og nettopp det har giganten Amazon nå gjort. Tirsdag dro selskapet sløret av Amazon Q – en ChatGPT-konkurrent med en litt annen innfallsvinkel.

Amazon Q beskrives som en assistent som drives av generativ KI-teknologi, og som retter seg spesifikt mot den profesjonelle sfæren – altså arbeidsgivere og arbeidstakere.

Problemløser på arbeidsplassen

Tanken bak den nye assistenten er at den skal fungere som en problemløser på arbeidsplassen og gjøre arbeidshverdagen enklere og mer effektiv ved blant annet å gi råd og informasjon til ansatte i bedriften om hvordan man bedre kan løse oppgaver.

Amazon hevder den nye assistenten er trent på hele 17 år med ekspertise hentet inn gjennom selskapets AWS-plattform (Amazon Web Services).

I likhet med andre generative KI-produkter kan Amazon Q brukes til å oppsummere lange tekster, generere utkast til e-poster eller artikler, utføre forskning på bestemte temaer og utføre analyser. Den kan også optimalisere og kvalitetssikre kode, og den kan generere nytt innhold.

Ellers kan assistenten benyttes til å assistere ansatte i å utføre repeterende oppgaver, slik at man kan bruke tid og energi på andre oppgaver i bedriften. Den kan også settes til teknisk feilsøking og diagnostisering, deriblant analysering av nettverksforbindelser.

Fungerer med mange tjenester

Amazon opplyser videre at den nye KI-assistenten er designet for å kobles opp mot bedriftens systemer, informasjon og kode, for på den måten å legge til rette for problemløsning og samtaler som er skreddersydd spesifikt for den aktuelle bedriften.

Ifølge selskapet kan assistenten kobles opp mot 40 ulike bedriftssystemer, blant annet Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), Salesforce, Google Drive, Microsoft 365, ServiceNow, Gmail, Slack, Atlassian og Zendesk.

Assistenten skal også kunne forstå samtlige av rollene og tillatelsene i bedriften og bruke dette til å gjøre interaksjonen med de ansatte mer personlig tilpasset. Dersom en bruker ikke har tilgang til bestemte typer data uten Amazon Q, vil man heller ikke kunne få denne tilgangen med assistenten, sier Amazon.

Amazon Q er ennå i sin tidlige testfase og støtter kun engelsk språk. Det er uvisst når vi eventuelt får se en bredere lansering og støtte for flere språk. I sin nåværende form tilbys tjenesten i to utgaver til en amerikansk pris på 20 og 25 dollar per bruker per måned.

Mer informasjon om den nye KI-assistenten kan du finne på Amazons egen produktside.