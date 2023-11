Lanseringen av ChatGPT gjorde at mange konkurrenter fikk fart på seg med å tilby lignende produkter, og nå har også den anonymitetsfokuserte nettleseren Brave kastet seg på karusellen.

På sin offisielle blogg har Brave kunngjort at «Leo» nå er tilgjengelig for alle brukere, etter å ha vært tilgjengelig i en lukket testversjon i noen måneder. Leo er navnet på en KI-assistent som bor i selve nettleseren, og i likhet med konkurrentene skal den kunne brukes til å utføre en rekke ulike oppgaver.

Gratis og betalt versjon

Blant annet kan den lage oppsummeringer av nettsider og videoer i sanntid, og den kan svare på spørsmål om innholdet man ser på en nettside og generere nytt innhold. Leo skal også blant annet kunne oversette, analysere og omskrive innhold på nettsider.

Gratisversjonen av Leo baserer seg på språkmodellen Llama-2, som ble lansert i juni i år, utviklet av Facebooks moderselskap Meta.

Brave skal imidlertid også tilby en betalt premium-versjon av Leo-assistenten, og den gir brukerne tilgang til en annen modell, nemlig Claude Instant, utviklet av et ungt oppstartsselskap kalt Anthropic.

Anthropic ble startet i 2021 av blant annet en gruppe tidligere ansatte hos ChatGPT-skaperen OpenAI, og som CNBC rapporterte, har Google nylig sagt seg villig til å investere to milliarder dollar i selskapet. Anthropic samarbeider allerede med blant andre den personvernfokuserte søkemotoren DuckDuckGo.

Claude-modellen er, i likhet med ChatGPT, designet for naturlig språk og samtaler, og den kan ta imot instrukser relatert til personlighet, tone og adferd.

Personvernfokusert

Brave-nettleseren er kjent for sitt fokus på personvern, og dette skal også omfatte den nye KI-assistenten. Det opplyses for eksempel at alle forespørsler sendes gjennom en anonymisert server, slik at forespørselen og brukeradressen ikke kan kobles sammen.

Et annet anonymiserende tiltak er at alle svar fra Leo slettes fra Braves servere straks de er generert, og de brukes aldri til å trene modellene. Det samles heller ikke inn IP-adresser eller andre identifikatorer om brukerne, og brukere trenger ikke å opprette en konto for å bruke assistenten – slik man må med for eksempel ChatGPT.

Dersom man velger abonnementsversjonen av Leo, må man riktignok opprette en konto, men også dette alternativet skal ivareta personvernet. E-postadressen som brukes til å opprette kontoen, og alle kjøpsdetaljene, vil ikke kunne forbindes med den daglige bruken av tjenesten, lover Brave.

Leo er foreløpig kun tilgjengelig for PC-versjonen av Brave-nettleseren, men en iOS- og Android-versjon er på trappene og skal lanseres i løpet av de kommende månedene. Assistenten er altså integrert i nettleseren, slik at ingen tillegg eller utvidelser er nødvendig.

Mer informasjon kan man finne på denne siden.