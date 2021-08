Dette er de første klokkene med Wear OS 3

På samme lansering som Galaxy Z Fold 3 og Galaxy Z Flip 3 viste Samsung frem sine nyeste klokker og ørepropper.

Den nye klokken er ifølge Samsung tynnere enn fjorårets versjon, men ellers er designet på de nye klokkene ganske gjenkjennelig hvis du tidligere har brukt en av Samsungs klokker. Galaxy Watch 4 kommer i to varianter, en grunnmodell som heter Galaxy Watch 4 og en i Samsungs Classic-serie som heter Galaxy Watch 4 Classic.

Galaxy Watch 4 til venstre og Galaxy Watch 4 Classic til høyre. Foto: Samsung

Forskjellen på de to klokkene er stort sett kun utseendet. Galaxy Watch 4 har et litt enklere design, klokken har få detaljer og er designet svært minimalistisk. Samsungs klokker er kjent for den roterende kanten, på Watch 4 er denne kanten digital, ikke fysisk. Watch 4 er den minste av de nye klokkene til Samsung og fås i størrelsene 40 og 44 millimeter.

På den andre siden har vi Galaxy Watch Classic. Den er, som de tidligere klokken i Samsungs Classic-serie, mer tradisjonelle i uttrykket. Watch 4 Classic har en fysisk roterende kant, i stil med tradisjonelle klokker. Watch 4 Classic kommer i hakket større størrelser enn Watch 4: 42 og 46 millimeter.

Heftig på innsiden

Selv om designet er svært gjenkjennelig, er det maskinvaren og programvaren som er det store nye med disse klokkene. Begge har samme innmat, så utseendet er det eneste som skiller dem. På innsiden har Samsung en 20 prosent kraftigere prosessor enn fjorårets klokker. Klokkene har også dobbelt så mye ram, som betyr at Watch 4-klokkene har 1,5 gigabyte arbeidsminne. Med den innmaten vil de nok fungere smertefritt, men vi vet ennå ikke hvor mye nye Wear OS 3 krever. Samsung oppgir også at klokkene skal vare opp til 40 timer på én opplading.

Galaxy Watch 4 kjører nye Wear OS 3, som er et samarbeid mellom Google og Samsung. Foto: Samsung

På toppen av Wear OS kjører klokkene også One UI, som Samsung presenterte tidligere i sommer. Dermed er programvaren på Samsungs klokker fortsatt svært lik som tidligere Tizen-klokker, men også som Samsungs egne mobiler.

Begge klokkene kommer i fire versjoner – én Bluetooth og én LTE-versjon i hver av de ulike størrelsene. Watch 4 vil koste fra 2990 kroner, mens Watch 4 Classic starter på 3990 kroner. De vil være i salg fra 27. august.

Nye propper

De nye proppene til Samsung kommer i svart, lilla, grønn og hvit. Foto: Samsung

Det er ikke bare nye klokker som kommer ut på tilbehørsfronten. Samsung oppdaterer også sine trådløse ørepropper Galaxy Buds 2. Proppene har aktiv støykansellering, produsenten hevder de kan blokkere ut 98 prosent av lyden. Proppene kan også ta inn lyd fra omgivelsene, slik de fleste propper med aktiv støykansellering kan, og Samsung har lagt inn en funksjon som vil blokkere vind fra lyden hvis du bruker en av modusene som tar inn lyd fra omgivelsene.

Proppene vil også ha styringsprogramvare som ikke bare fungerer på telefon, men også datamaskiner. Proppene kommer også i salg 27. august – til 1590 kroner.