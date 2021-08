Skal du kjøpe smartklokke til Android? Da bør du kanskje vente

På Google IO i mai lanserte Google et samarbeid med Samsung for å utvikle en ny versjon av klokkeprogramvaren Wear OS 3. Denne nye versjonen er en sammenslåing av Samsungs Tizen plattform og Googles Wear OS.

Samsung varslet på en pressekonferanse i juni at de første klokkene med den nye programvaren kommer på neste lansering. Den lanseringen nærmer seg, og 11. august får vi se resultatet av arbeidet, selv om det allerede er lekket ut noen bilder som skal være de nye klokkene, vet vi ennå ikke mye om hvordan programvaren blir. Men det vi vet sikkert er at alle klokker ikke kan oppgraderes til det nye operativsystemet som Google og Samsung kaller Wear OS 3.

Få klokker får oppdatering sent

TicWatch 3 er en av de få klokkene som får oppdatering til Wear OS 3 i midten av 2022 Bilde: TicWatch

I juli kom Google endelig med en bloggpost som informerte om hvilke av dagens klokker som får oppdateringen til nye Wear OS 3. Denne lista er kort, og inneholder svært få gode nyheter for deg som ønsker ny klokke nå, som du kan bruke lenge. Lista til google ser slik ut:

TicWatch Pro 3 GPS

TicWatck Pro 3 Cellular/LTE

Fremtidige TicWatch klokker

Fossil Groups 2021-generasjon av klokker

Lista er kort, og inneholder kun to klokker som allerede er ute på markedet. I tillegg vil oppdateringene komme sent. Google melder at oppdateringene ikke kommer før i andre eller tredje kvartal av 2022. Oppgraderingen krever også at man sletter fabrikkinnstillinger fra klokka, så alt må settes opp på nytt når oppdateringen er lastet inn.

Samsung

Samsung har også uttalt seg om at de nåværende Samsung klokkene ikke blir oppdatert fra Tizen til Wear OS 3. Det vil si at en av de mest populære klokkene for Androidbrukere på markedet ikke vil bli oppdatert til fremtidens klokkeprogramvare.

Samsung lover at klokkene skal få tre år med oppdateringer fra klokkas lansering. Det betyr at Galaxy Watch 3, den nyeste av klokkene, får støtte ut 2023. Det vil nok likevel raskt bli en død plattform, da Tizen mest sannsynlig ikke vil være en plattform utviklere kommer til å fokusere på.

Flere alternativer

De første Wear OS 3 klokkene blir lansert 11. august, skal vi tro Samsungs pressekonferanse tidligere i sommer. Før man får testet programvaren vet vi ikke om det er alt det Google og Samsung sier det skal være.

Er du Androidbruker og skal ha smartklokke nå er det noen alternativer: Vente til man vet hvordan det nye operativsystemet fra Google og Samsung ser ut, eller kjøpe fra en av de mange produsentene som bruker et system som ikke er påvirket av Google og Samsungs prosjekt.

Her er det mange å velge mellom. Noen av disse alternativene har vi testet tidligere. Slik smartklokkelandskapet ser ut nå, er det nok et vakuum frem til Wear OS 3 blir testet og vi får se hvordan systemet kjører på ulike klokker i midten av 2022. Før det vil det nok være vanskelig å være helt sikker på hva som er best å kjøpe av klokker for androidbrukere.