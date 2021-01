Dette er det første dedikerte skjermkortet med en grafikkprosessor fra Intel

AMD og Nvidia har fått konkurranse på et nytt område denne uken. For første gang har det blitt lansert dedikerte skjermkort med en grafikkprosessor fra Intel, for stasjonære PC-er.

Grafikkprosessoren (GPU) heter Intel Iris Xe og er i stor grad basert på samme teknologi som Irix Xe Max, som Intel lanserte for bærbare PC-er i fjor høst. De nye kortene har til nå ha kodenavnet «DG1».

Skjermkortene skal tilbys av to forskjellige leverandører, hvorav bare Asus så langt er navngitt.

Ikke tilgjengelig separat

Noe av det spesielle med disse skjermkortene, er at de ikke kan kjøpes separat hos forhandlere. De er kun ment for profesjonelle PC-byggere, så ønsker man seg et slikt kort, må man finne en ferdig PC hvor kortet tilbys.

Det er årsaker til dette. For mens de fleste separate grafikkort kan brukes i de fleste stasjonære PC-er som har plass og strømforsyning nok, kan Iris Xe-kortene kun benyttes i kombinasjon med nyere Intel Core-prosessorer og hovedkort med utvalgte brikkesett og spesiell støtte i BIOS/UEFI. Dette opplyser Intel til nettstedet Legit Review.

Grafikkprosessoren Intel Iris Xe brukes i dedikerte skjermkort for stasjonære PC-er. Illustrasjon: Intel

Iris Xe-kortene er beregnet for PC-er rettet mot ordinære brukere i små og mellomstore bedrifter. De leveres med fire gigabyte med grafikkminne, 80 eksekveringsenheter og tre skjermutganger. GPU-en har maskinvarebasert støtte for koding og dekoding av video, inkludert AV1-kodeken. Den tilbyr også noe støtte for kunstig intelligens gjennom teknologien DP4a, som støtter akselerasjon av slutningsbasert dyp læring.