Enkelte B560-hovedkort kan halvere prosessorens ytelse

Den australske YouTube-kanalen Hardware Unboxed har avdekket at en del rimelige Intel B560-baserte hovedkort faktisk ikke klarer å fullt ut utnytte prosessorene de skal støtte. I enkelte tilfeller er det faktisk snakk om at ytelsen på enkelte av Intels prosessorer i Rocket Lake -serien kan reduseres med så mye som 50 %.

Gir ikke prosessoren nok strøm

Problemet skyldes delvis Intels heller forvirrende måte å spesifisere prosessorenes strømtoleranser på, vanligvis kalt TDP. Selv om en prosessor er spesifisert til 65 Watt, kan den godt utvikle langt mer når den er kraftig belastet. Vanligvis er dette i korte blaff, slik at det ikke bygger seg opp noe særlig varme, men det kan også hende når prosessoren må gjøre tungt arbeid over tid.

En del rimelige B560-hovedkort har imidlertid en sperre på 65 W, slik at prosessoren ikke får strømmen den trenger for å klare full hastighet over tid. På enkelte av hovedkortene det gjelder kan man justere denne sperren, men kun opp til 100 W. Dette er heller ikke nok til å nå ytelsen prosessoren skal ha.

I hovedsak gjelder dette disse Intel-prosessorene, som alle er låst for overklokking og med en TDP på 65 W:

Core i9 11900 og 11900F

Core i7 11700 og 11700F

Core i5 11600

Core i5 11500

Core i5 11400 og 11400F

Skrur ned hastigheten

I tillegg vil ofte en oppjustering fra 65 til 100 W føre til at VRM-modulene utvikler for mye varme. Dette er brikker som styrer prosessorens strømtilførsel. Hovedkortprodusentene har forsøkt å spare penger der de kan, og dermed er det ofte ikke inkludert kjøleribber på VRM-modulene, noe som er vanlig på litt dyrere – og bedre – hovedkort.

Hardware Unboxed målte opp til 108°C på VRM-modulene på enkelte hovedkort. Den slags temperatur vil gjøre at systemet automatisk skrur ned hastigheten på prosessoren, for å unngå at varmen skader komponentene.

Dermed når prosessoren ikke opp til den ytelsen den skulle hatt, og ville hatt på andre og bedre hovedkort.

Men hvis grensen er 100 W, hva da med prosessorene som Intel har spesifisert til 125 W?

Nei, de er ikke nødvendigvis trygge de heller. I noen tilfeller vil hovedkortet automatisk justere opp grensen til 125 W hvis prosessoren er spesifisert til det. Men, som nevnt trekker prosessoren til tider mye mer enn dette, og dermed begrenses ytelsen også for disse.

Og verre blir det: Enkelte andre hovedkort er nemlig spesifisert fra produsentens side til å støtte prosessorer med en TDP på 125 W, men setter likevel en grense på 65 W. Dermed reduseres ytelsen ved tunge arbeidsoppgaver tilsvarende.

11.-generasjons prosessorer med TDP på 125 W:

Core i9 11900K og 11900KF

Core i7 11700K og 11700KF

Core i5 11600K og 11600KF

B560-brikkesettet er ikke det rimeligste brikkesettet fra Intel, og selv om det kan være ganske stor prisvariasjon i hovedkortene som bruker dette, er det å betrakte som mellomklasse.

Intels budsjett-brikkesett er H510, og hvis hovedkortprodusentene har forsøkt å spare utgifter like aggressivt i produksjonen av disse, kan også de være berørt av problemet.

Hva bør du gjøre?