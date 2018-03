Dette er det første nettbrettet med Chrome OS

Googles lettdrevne operativsystem Chrome OS har vi hittil kun sett på rimeligere bærbare PC-er, men nå har horisonten omsider blitt utvidet. I en pressemelding har Acer nemlig avduket det første Chrome OS-baserte nettbrettet.

Foto: Acer

Chromebook Tab 10, som produktet heter, er hovedsakelig rettet mot kommersielle aktører og skolesektoren. Det skal slippes i Europa i mai til en pris på 329 euro, som tilsvarer drøye 3000 kroner.

Kommer med digital penn

Nettbrettet skilter med en 9,7 tommer stor IPS-berøringsskjerm med en oppløsning på 2048 x 1536 piksler. Under panseret finner vi ellers en OP1-systembrikke bestående av to Cortex-A72-kjerner og fire Cortex-A53-kjerner, 4 GB minne og 32 GB lagringsplass.

Modellen har front- og hovedkamera på henholdsvis 2 og 5 megapiksler, og batteriet skal holde ut i opptil 9 timer. Nettverksforbindelsene omfatter 2x2 MIMO 802.11ac Wi-Fi og Bluetooth 4.1, og USB 3.1 Type-C er også på plass. Med en vekt på 550 gram er nettbrettet for øvrig ganske lett.

Det er ellers verdt å merke seg at nettbrettet kommer med en egen stylus, Wacom EMR , som ikke krever batteri og som kan festes i dekselet på nettbrettet. Pennen skal også tåle fall.

Med Chrome OS om bord kan man altså bruke alt av Google Play-apper på nettbrettet, samt at IT-administratorer kan holde kontroll på nettbrettene via Chrome Education-lisensen. Produktet lanseres som sagt i mai, men det er uvisst akkurat når kan fåes tak i her til lands.

