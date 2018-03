Dette er verdens største SSD

Vi har sett eksempler på ekstra store SSD-er tidligere, men nå har det kommet en modell som feier alle andre av banen når det gjelder kapasitet. Amerikanske Nimbus Data har kunngjort en SSD på hele 100 TB kalt ExaDrive DC100, som inntar tronen som den aller største SSD-en i verden så langt.

Som Nimbus Data bemerker er 100 TB nok plass til å lagre så mye som 20 millioner sanger, eller 20 000 filmer i full HD-oppløsning. Riktignok er SSD-en naturlig nok ikke rettet mot forbrukere, men hovedsakelig datasentre og andre typer profesjonelt bruk.

ExaDrive DC100 har en 3,5-tommers formfaktor og benytter SATA 6 Gbps-grensesnittet. Den skilter med tilfeldig lese- og skrivehastighet på 100 000 IOPS (input/output operations per second), mens den sekvensielle lese- og skrivehastigheten ligger på 500 MB/s.

Energieffektiv

Produsenten skryter av at den nye, digre SSD-modellen byr på høy energieffektivitet. Nærmere bestemt skal den forbruke 85 prosent mindre strøm per terabyte enn de nærmeste konkurrentene. Til sammen skal SSD-en gi 42 prosent lavere kostnader om man sammenligner med tilsvarende produkter.

Når det gjelder holdbarhet sier Nimbus Data at ExaDrive DC100 har en holdbarhetsgaranti som varer i fem år, og SSD-en har en såkalt MTBF (mediantid mellom systemfeil) på 2,5 millioner timer.

Produsenten har verken oppgitt pris eller lanseringstidspunkt, men SSD-en skal bli tilgjengelig en gang til sommeren, uten at det er helt klart når man eventuelt kan få tak i den fra Norge. Det er trygt å anta at man må bla opp solide summer for å skaffe seg eksemplar.

Her er en annen stor SSD: Samsungs nye modell skilter med 30 TB »