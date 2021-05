Dette er Googles aller første fysiske butikk

Google har hittil solgt sine varer på nettet, men om du tilfeldigvis har tenkt å tilbringe deler av sommerferien i år i New York City, har du mulighet til å besøke selskapets aller første fysiske butikk.

Nylig kunngjorde Google at de er i ferd med å få på plass en butikk i Manhattan-bydelen i New York, med planer om å åpne dørene for offentligheten i løpet av sommeren.

Maskinvare på nært hold

Butikken vil by på muligheten til å sjekke ut maskinvareproduktene fra Google på nært hold, som Pixel-telefoner, Pixelbook-PC-er, og Nest- og Fitbit-produktene. Sistnevnte ble kjøpt av Google tidligere i år.

Google sier at kunder vil være i stand til å oppleve selskapets produkter og tjenester på nye og innovative måter, uten at det er helt klart hva dette innebærer. Mer informasjon skal visstnok deles når butikken faktisk åpnes.

Butikken ligger i området Chelsea på Manhattan, hvor Google allerede har en sterk tilstedeværelse med mange av de over 11 000 medarbeiderne som holder til New York City-området.

Tilbyr eksperthjelp

I tillegg til muligheten til å sjekke ut maskinvareutvalget på nært hold vil butikken også tilby eksperthjelp innen problemløsning og tekniske problemer, samt tilby hjelp med installasjoner. Selskapet understreker at diverse Covid-19-restriksjoner vil gjelde i butikken når den åpner, som håndsterilisering og ansiktsmasker.

Google sier de håper på tilbakemeldinger fra kunder som de kan bruke til å utforske og bygge videre. Hvorvidt dette betyr at vi kan vente oss flere fysiske Google-butikker andre steder i verden gjenstår å se.

Om du er interessert i å besøke butikken går det an å holde seg oppdatert om fremdriften på denne siden.