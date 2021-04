Gigant-oppdatering gjør Google Earth til en 3D-tidsmaskin

Google Earth får stadig nye funksjoner. Men lite kan måle seg med den gigantiske oppdateringen tjenesten har fått nå. Google meldte torsdag at de har oppdatert Google Earth med 20 Petabyte (20 billiarder byte) data fra historiske satellittbilder.

Resultatet er at du nå kan gå inn i Google Earth og fly over et område mens du ser hvordan det har forandret seg i løpet av de 37 årene som er gått siden 1984. Og du kan se det i 3D.

Avhengig av hva du er interessert i, kan du nå kose deg med å se isbreer krympe, byer vokse, og regnskog bli hugget ned ved å klikke deg inn på timelapse-funksjonen i Google Earth. Er du på jakt etter mer positiv underholdning, vil du også kunne se resultatene av skogplantingsprosjekter og andre klimatiltak på kloden.

Google har laget mer enn 800 ferdige videoer i 2D og 3D som kan ses på Youtube, eller lastes ned og brukes fritt under Creative Commons-lisensiering, for eksempel til undervisning. Vi fant ingen slike videoer fra Norge, det nærmeste vi kom, er videoen under hvor du blant annet kan følge byggingen av broen mellom Malmø og København.

Bildebehandlet i ti millioner timer

Timelapse har i og for seg vært tilgjengelig siden 2013, i Google Earth Engine, som - navnet til tross - ikke har all verden med Google Earth å gjøre, men er et analyseverktøy for geografisk plassbestemte data. Her har timelapsefunksjonen imidlertid bare vært presentert i 2D.

For å kunne presentere timelapsen i 3D helt fram til 2020 har Google samlet inn mer enn 24 millioner satellittfotografier med flere billiarder piksler. Disse fotografiene har så gjennomgått mer enn to millioner timer med prosessering fordelt på flere tusen datamaskiner, slik at 20 petabyte med data har kunnet ende opp som en 4,4 terapiksel stor videomosaikk.

Google går ikke i detalj om hvordan de har prosessert satellittbildene, men da Google Earth Engine gjennomgikk en kraftig oppdatering i 2016, forklarte de at de plukket ut de beste pikslene i fem millioner bilder tatt av fem ulike satellitter.

Målet var blant annet å fjerne skyer, skygger og atmosfæriske effekter som kunne gjøre senke bildenes kvalitet og informasjonsverdi, og å justere for ulike bildevinkler og innzoominger, og svarte striper i mange av de eldste bildene på grunn av utstyrsfeil .

Denne gangen har de altså gjennomgått nesten fem ganger så mange satellittbilder som i 2016. Google sier timelapse-videoen deres tilsvarer 530.000 videoer i 4K-oppløsning, og ser ikke bort fra at Google Earth nå kan regnes som verdens mest omfangsrike video.

Slik finner du Timelapse-funksjonen

I Google Earth-appen finner du timelapsefunksjonen ved å klikke på skipsratt-ikonet øverst på skjermen, og deretter den store «Timelapse in Google Earth»-knappen som dukker opp. Så er det bare å navigere dit du vil, og trykke på startknappen for å starte tidsreisen.

Ellers er det enkleste å gå rett inn i Google Earths timelapse-funksjon på Google Earths nettside med denne nettadressen: g.co/timelapse

På nettsiden ligger det noen snarveier på høyre side, til steder Google mener det er ekstra interessant å se hvordan har utviklet seg gjennom tiårene.

Rom for forbedringer

Ellers vil du nok erfare at bildekvaliteten - to millioner prosesseringstimer til tross - ikke er like god overalt. Oppløsningen varierer ifølge Ars Tecnica, som har testet funksjonen grundigere enn oss i Digi.no, fra håpløst grøtete i New York til helt Sim City i Dubai.

Du vil også kunne oppleve at kvaliteten på bildene endrer seg etter hvert som timelapsen beveger seg nærmere nåtid, og at en del objekter ikke synes i 3D.

Det beste er å velge seg ut steder som har gjennomgått store endringer. Håper du å finne ut når det nå var naboen malte huset, blir du høyst sannsynlig skuffet.

Google sier imidlertid at de vil fortsette å forbedre denne funksjonen i Google Earth, og legge inn bedre bilder i årlige oppdateringer.