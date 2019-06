Dette er nye Raspberry Pi – får heftig ytelsesløft

Raspberry Pi Foundation har nå avduket den seneste inkarnasjonen av sitt svært populære PC-kort. Raspberry Pi 4 beskrives av produsenten som en omfattende oppgradering fra forrige generasjon.

Produsenten sier at det nye kortet for første gang skal gi «PC-lignende» ytelse, samtidig som det selvsagt beholder de kompakte og fleksible egenskapene som serien er kjent for.

Fire ganger mer minne og 4K

Raspberry 4 skilter blant annet med opptil fire gigabyte minne, som er fire ganger mer enn forgjengeren Raspberry Pi 3 Model B+. Den kan også fåes med en eller to gigabyte for en noe billigere penge.

På prosessorsiden kommer den med en 1,5 GHz firekjerners 64-bit ARM Cortex-A72 CPU, som ifølge produsenten omtrent tredobler ytelsen.

En annen stor nyhet er at det nye kortet er 4K-klart. Det leveres med to mikro-HDMI-porter som støtter kjøring av to 4K-skjermer med en bildefrekvens på 30 bilder per sekund, eller én skjerm med 4K-oppløsning i 60 bilder per sekund via HEVC-videodekoding – som kortet også støtter.

Foto: Raspberry Pi Foundation

USB 3.0 på plass

Raspberry Pi 4 har også nå fullverdig gigabit ethernet, der forgjengeren kun kom med gigabit ethernet over USB 2.0, noe som ga en maksimal ytelse på 300 Mbps.

På tilkoblingssiden finner vi ellers to USB 3.0-porter og to USB 2.0-porter, der det forrige kortet hadde fire USB 2.0-porter.

Dobbelbånd 802.11ac WiFi og Bluetooth 5.0 er også på plass. Strømmen leveres nå for øvrig over USB C.

Raspberry 4 Model B, som foreløpig er den eneste varianten av kortet, koster 34, 45 og 55 dollar for henholdsvis en-, to- og fire gigabyte-versjonene.

Les også: Med PCI Express 6.0 kommer det enda en fartsdobling »