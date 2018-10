Microsofts nye app gir deg tilgang til Android-telefonen din fra Windows

Microsoft har som kjent ikke hatt stor suksess på mobilfronten, men nå kommer selskapet med et fremstøt som i alle fall skal bidra til å knytte Android-mobilene nærmere Windows.

På et pressearrangement avholdt tirsdag kveld norsk tid kunngjorde Microsoft en ny app kalt Your Phone – som er en slags speil-applikasjon. En demonstrasjon ser du i videoen over.

Tekstmeldinger og mobilbilder på PC-en

Your Phone fungerer ved å gi deg umiddelbar tilgang til tekstmeldinger og bilder på Windows-PC-en, slik at man blant annet slipper å sende bilder til PC-en via e-post.

Bilder vil dukke opp i appen på PC-en idet man tar dem, og man skal også enkelt kunne dra og slippe bilder fra telefonen over til PC-en, i tillegg til å kopiere og redigere bildene direkte på PC-en.

Utover dette kan man altså også sende tekstmeldinger fra Android-telefonen med PC-en, slik at man kan bruke tastaturet og ikke trenger å grave frem mobilen om man tekster med folk på mobilen mens man bruker PC-en.

Timeline på mobil. Foto: Microsoft

Timeline på mobil

I tillegg til dette kunne Microsoft kunngjøre at Timeline-funksjonen blir tilgjengelig på mobil. Timeline er en visuell tidslinje hvor man kan hoppe tilbake i tid for å få oversikt over og åpne applikasjoner, filer og websider som man tidligere har besøkt eller jobbet med.

Med funksjonen tilgjengelig på mobil kan man altså nå gjøre dette fra den mobile enheten. Android-versjonen av den nye funksjonaliteten starter i en prøveutgave nå via Microsoft Launcher-appen. iPhone-versjonen er også på vei.

En demonstrasjonsvideo av Timeline på mobil kan du se i videoen under.

