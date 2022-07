Det er ikke alltid at den nyeste og mest avanserte teknologien er den mest verdifulle. Samle- og affeksjonsverdi er et høyst reelt fenomen også i teknologiverdenen, og i den sammenheng skal et historisk klenodium nå auksjoneres bort. Det melder blant andre Extremetech.

Det er prototypen til Apples første datamaskin, Apple 1, som nå skal under hammeren ved auksjonshuset RR Auction i USA.

Har allerede bud på flere millioner

Det høyeste budet på prototypen, som er lite mer enn et kretskort, ligger i skrivende stund på 278.000 dollar – over 2,7 millioner norske kroner. Auksjonen er imidlertid ikke over før den 18. august, og hittil er det kun kommet inn 15 bud, så den endelige prisen vil nok stige en god del.

Prototypen ble loddet for hånd av Apple-medgrunnleggeren Steve Wozniak i 1976. Den ble brukt i en demonstrasjon som førte til Apples første store ordre, noe som tilfører objektet betydelig, historisk verdi.

At kretskortet ikke er i fungerende stand hindrer ikke objektet i å være verdt gode penger. Foto: RR Auction

Ordren kom fra innehaveren av en databutikk kalt The Byte Shop i byen Mountain View i California, som regnes som en av de aller første PC-butikkene som så dagens lys. Prisen per maskin lå den gang på 666 dollar, cirka 6600 kroner med dagens kurs.

Det verdifulle kretskortet har blitt oppbevart på den såkalte Apple Garage-eiendommen, hvor Apple-eventyret startet, helt siden dagens eier ble overrakt klenodiet for rundt 30 år siden.

Ikke i fungerende stand

Naturlig nok har objektet en del skader og slitasje, og som auksjonshuset opplyser i sin beskrivelse har flere av komponentene blitt fjernet – formodentlig for å bli brukt i andre Apple-eksemplarer. Blant de fjernede komponentene er selve prosessoren, en Motorola 6800.

I motsetning til mange andre teknologiske samleobjekter er Apple 1-prototypen med andre ord ikke i fungerende stand.

Dette er ikke første gangen at verdifulle Apple-objekter har blitt auksjonert bort til saftige pengesummer. For cirka ti år siden ble en komplett produksjonsversjon av Apple 1 solgt til den nette sum av 374 000 dollar – 2,2 millioner kroner med daværende kurs.

For ganske nøyaktig ett år siden rapporterte Digi.no dessuten at Steve Jobs' originale jobbsøknad fra 1973 skulle auksjoneres bort. Prisen på dette samleobjektet havnet til slutt på ubeskjedne 343 000 dollar, cirka 3,4 millioner kroner, som Apple Insider rapporterte.