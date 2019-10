Dette er Surface Pro 7 – og Microsoft slipper også et helt nytt, syltynt nettbrett med LTE

Surface Pro 7 byr på en rekke forbedringer fra Surface Pro 6, som vi testet i februar i år, deriblant en USB-C-port, noe som manglet på forgjengeren. USB-A er også på plass.

Dobbelt så kraftig

Ikke minst er den nye nettbrett-PC-en utstyrt med 10.generasjon Intel Core-prosessorer av både i3-, i5- og i7-typen, og brukere kan ifølge Microsoft vente seg dobbelt så høy ytelse sammenlignet med forgjengeren.

Utover dette er maskinen relativt lik Surface Pro 6 når det gjelder både design og innmat. Som før ligger skjermstørrelsen på 12,3 tommer, og oppløsningen på 2736 x 1824 er også den samme.

Pro 7 kan fåes med 4 GB, 8 GB eller 16 GB minne, og lagringsalternativene omfatter som tidligere 128 GB, 256 GB, 512 GB og 1 TB. Maskinen har støtte for Wi-Fi 6/802.11ax og Bluetooth 5.0, og battertitiden ligger på 10,5 timer ved normal, blandet bruk.

Kanskje litt mer interessant enn Surface Pro 7 er en helt ny nettbrett-PC ved navn Surface Pro X, som Microsoft kunngjorde på samme tid.

Surface Pro X er en 13-tommers 2-1-modell som legger ekstra stor vekt på mobilitet, noe som blant annet uttrykkes gjennom det faktum at maskinen har innebygget 4G LTE. Det betyr altså at du ikke er avhengig av WiFi for å få tilgang til nettet når du er på farten.

Microsoft Surface Pro X. Foto: Microsoft

Tynneste og letteste noensinne

I tillegg til dette er Pro X ifølge Microsoft den både tynneste og letteste Surface Pro-modellene hittil. Maskinen veier skarve 774 gram og opererer med en livvidde på spinkle 5,3 millimeter.

En annen nevneverdig egenskap er at Pro X skilter med en spesialdesignet, ARM-basert prosessorbrikke kalt SQ1, som Microsoft har utviklet i samarbeid med mobilbrikkeprodusenten Qualcomm. Denne leverer ifølge Microsoft selv 2 teraflops med grafikkytelse og er den raskeste Qualcomm-prosessoren som er laget til en PC.

Pro X kan leveres med 128 GB, 256 GB eller 512 GB lagringsplass, 8 eller 16 GB minne og har et batteri som skal gi deg brukbare 13 timer med lokal videoavspilling. I likhet med Surface Pro 7 er maskinen utstyrt med USB-C, faktisk hele to av dem.

Surface Pro 7 har en startpris på 9199 kroner og skal slippes den 21. oktober, mens Pro X starter på 11 699 kroner og blir tilgjengelig 18. november.