Apple oppgraderer sin mest populære iPad – dette er nytt

På Apples nylig avholdte lanseringsarrangement var nye iPhone-modeller selvskrevne innslag, men noe mindre forventet var det at selskapet også dro sløret av en ny iPad.

Den nye modellen, som blir syvende generasjon, er en lettere overhalt utgave av iPad-modellen som Apple lanserte i fjor, og har et par nevneverdige endringer å skilte med.

Større skjerm og tastatur-støtte

Det viktigste er at 2019-versjonen av iPad får større skjerm. Der fjorårets variant bød på en 9,7-tommer, har Apple denne gangen jekket dimensjonene opp til 10,2 tommer, som altså ikke er en helt ubetydelig forstørrelse av skjermarealet.

Oppløsningen ligger på 2160 x 1620 piksler, som betyr at pikseltettheten er den samme som på fjorårets modell, 264 piksler per tomme.

Den andre store nyheten er at den nye iPad-modellen får støtte for Apples tastatur Smart Keyboard. Smart Keyboard er et fullstørrelsestastatur som festes magnetisk til nettbrettet og har hittil kun vært tilgjengelig til iPad Pro-modellene.

Foto: Apple

Samme innmat

Utover dette har det ikke skjedd de store endringene når det gjelder innmat. Under panseret finner vi fremdeles den samme A10 Fusion-brikken som på fjorårets utgave, og lagringsalternativene er som før på 32 GB og 128 GB.

Hoved- og frontkameraene er også uendret med oppløsninger på 8 og 1,2 megapiksler, og Apple Pencil-støtten er som ventet beholdt.

2019-varianten av iPad blir tilgjengelig fra 30. september, og prisene ligger på 3390 kroner for 32 GB-utgaven og 4990 kroner for 128 GB-versjonen.

