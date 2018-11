Dette er verdens første brettbare mobiltelefon

De såkalte brettbare mobilene har dukket opp som diverse prototyper fra blant andre Samsung, men har hittil ikke blitt realisert. Som blant andre Android Police melder har den første brettbare mobilen nå sett dagens lys.

Den nye mobilen heter FlexPai og er laget av et ukjent kinesisk selskap ved navn Royole. Royole lager for det meste komponenter, men har altså med dette kastet seg ut i forbrukermarkedet. En video av produktet ser du nederst i artikkelen.

Bøyes sammen

FlexPai har den spesielle egenskapen at den kommer med en fleksibel AMOLED-skjerm som lar brukeren brette mobilen helt sammen slik at skjermen omslutter hele mobilen.

Foto: Royole

I «ubrettet» tilstand fungerer produktet mer som et lite nettbrett, og får altså en mobil-formfaktor som passer i lommen når man bretter den sammen. Skjermstørrelsen er på 7,9 tommer, og oppløsningen er på 1920 x 1440 i utbrettet tilstand.

Mobilen kommer med et eget, Android-basert operativsystem kalt Water OS, som sørger for å tilpasse funksjonaliteten etter hvordan mobilen brukes. Skjermen vil gå inn i «splitscreen»-modus når mobilen brettes sammen.

En egen kantskjerm vil dukke opp på selve «bretten» som blant annet viser varslinger. Fleksibiliteten innebærer også at mobilen opererer med flere ulike størrelsesforhold, nærmere bestemt forholdene 4:3, 16:9 og 18:9.

Grundig testet

Den brettbare skjermen har også konsekvenser for kamerafunksjonaliteten på den måten at både personen bak og foran kameraet kan se motivet før bildet tas, siden skjermen befinner seg på begge sider.

Royole sier selv at skjermen er «ekstremt holdbar» og har gjennomgått grundige tester hvor skjermen har blitt bøyd over 200 000 ganger uten problemer.

Av øvrige spesifikasjoner har FlexPai en uspesifisert, åttekjerners prosessorbrikke i Snapdragon 8-serien, 8 GB minne og 256 GB lagringsplass. Kameraene har oppløsninger på 16 og 20 megapiksler, og batterikapasiteten ligger på 3800 mAh.

FlexiPai er i første omgang kun tilgjengelig for folk i USA, Canada og Mexico, og prisen ligger på 1469 dollar, over 12 000 kroner, for 256 GB-utgaven. Hvorvidt den blir tilgjengelig i andre markeder gjenstår å se.

Les også: Nye Macbook Air er slankere, kraftigere og sikrere »