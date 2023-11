Den raske, pågående utviklingen innen kunstig intelligens har skapt en bølge av kreativitet rundt nye måter å utnytte teknologien på. Nå har vi fått noe som kan kalles et stykke maskinvare spesifikt designet for moderne KI-teknologi.

Et oppstartsselskap ved navn Humane dro nylig sløret av det som muligens kan representere et nytt produktsegment – AI Pin.

Samarbeidet med OpenAI og Microsoft

AI Pin er en firkantet liten sak som kan festes på klærne, og som er designet for å gi brukerne tilgang til en rekke KI-baserte nyttefunksjoner i én intuitiv maskinvarepakke. Utviklerne er ambisiøse nok til å markedsføre produktet som en mulig arvtaker til mobilen.

Produktet har ingen skjerm, og det har relativt potent maskinvare og en bunke sensorer innabords.

AI Pin er utviklet i tett samarbeid med ChatGPT-skaperen OpenAI og Microsoft, men ifølge Humane er produktet laget for å fungere med mange forskjellige KI-teknologier og språkmodeller – avhengig av hvilke oppgaver man benytter produktet til.

Brukeren kan benytte enheten via naturlig språk med en innebygget mikrofon, og den har også en berøringsflate som kan benyttes til ulike kommandoer. Den er laget for å forstå håndbevegelser, og den kan oppfatte og tolke objekter og visuelle data man holder opp foran det innebygde vidvinkelkameraet.

Som et alternativ til skjerm benytter enheten seg av en laserprojeksjonsløsning som viser data, for eksempel tekstmeldinger eller innkommende telefonsamtaler, på håndflaten til brukeren. Via hånd- og fingerbevegelser kan brukerne svare på samtaler og foreta valg og justeringer via et virtuelt kontrollpanel som projiseres på håndflaten.

Dataene fra AI Pin vises med laserprojektor på brukernes håndflate, hvor man også kan foreta justeringer med fingerkommandoer. Foto: Humane

Koster over 7000 kroner

AI Pin baserer seg på egendesignede programvareløsninger og et eget operativsystem kalt Cosmos, som ifølge Humane er laget for et sømløst og intuitiv grensesnitt.

I motsetning til andre «wearable»-produkter trenger man ikke laste ned og kjøre applikasjoner – i stedet skal enheten raskt kunne forstå hva brukeren trenger og umiddelbart koble brukeren til den passende KI-tjenesten.

Produktet skiller seg også ut ved at det står på egne bein og ikke trenger å pares med en mobiltelefon eller andre enheter. Den har både LTE-, WiFi- og Bluetooth-teknologi innebygget, og på innsiden sitter det også en uspesifisert Snapdragon-prosessor, 4 GB minne og 32 GB lagringsplass.

Humane skal lansere en egen MVNO-tjeneste (mobile virtual network operator) i samarbeid med den store amerikanske mobiloperatøren T-Mobile. Det er uvisst hvorvidt det planlegges en bredere internasjonal lansering av konseptet og samarbeid med andre operatører.

Enn så lenge skal AI Pin tilsynelatende kun slippes i USA, hvor den kan bestilles fra 16. november til en pris på 699 dollar – rundt 7700 norske kroner. For 24 dollar i måneden kan man i tillegg abonnere på en tjeneste som gir brukeren et eget telefonnummer til enheten og ubegrenset tale, tekst og data.

Hva betingelsene blir i eventuelt andre markeder, gjenstår å se.