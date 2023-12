Den raske utviklingen innen kunstig intelligens (KI) har skutt fart i debatten og uroen rundt såkalt AGI (artificial general intelligence), som er den formen for KI som forbigår menneskelige ferdigheter.

Det har blitt hevdet at bekymringer rundt AGI-utviklingen var en av grunnene til at OpenAI-sjefen Sam Altman nylig fikk sparken av styret, og OpenAI selv har begynt å forberede seg på potensielle trusler fra den kommende AGI-teknologien.

– Ingen sannsynlighet

Den største investoren i OpenAI, Microsoft, er imidlertid vesentlig mindre bekymret enn mange andre, viser det seg. Det kom frem under et pressearrangement i Storbritannia nylig, hvor Microsoft-president Brad Smith snakket med reportere. Reuters meldte om saken.

– Det er absolutt ingen sannsynlighet for at vi kommer til å se denne såkalte AGI-en, hvor datamaskiner er kraftigere enn mennesker, de neste 12 månedene. Det kommer til å ta år, hvis ikke tiår, men jeg mener likevel at tiden for å fokusere på sikkerhet er nå, sa Smith.

Smith benyttet også anledningen til å tilbakevise rapporter om at OpenAI var i ferd med å gjøre et stort gjennombrudd innen AGI rett før Altman fikk sparken og at dette var en av grunnene bak avgjørelsen om å avskjedige mannen.

– Jeg tror ikke det var tilfellet i det hele tatt. Jeg tror det åpenbart var uenigheter mellom styret og andre, men det var ikke fundamentalt sett om slike bekymringer. Det vi virkelig trenger, er nødbremser. På samme måte som vi har nødbremser i en heis, strømbrytere for elektrisitet og nødbremser i busser, burde det være nødbremser for KI-systemer som kontrollerer kritisk infrastruktur, slik at de alltid vil være under menneskelig kontroll, la Smith til.

Ulike syn

OpenAI selv definerer AGI som svært autonome – altså selvstyrte – systemer som overgår mennesker innen det meste av økonomisk verdifullt arbeid.

I tillegg defineres AGI som en type kunstig intelligens som innehar evnen til å forstå, lære og anvende kunnskap på tvers av mange ulike typer oppgaver – på et nivå som er sammenlignbart med eller overgår menneskelige egenskaper.

Det hersker en del forskjellige oppfatninger av den potensielle trusselen som fremtidige fremskritt innen avansert, kunstig intelligens representerer, og akkurat hvor raskt utviklingen mot AGI vil gå.

Blant de som tilsynelatende er uenige med Microsoft-presidenten, finner vi blant andre Elon Musk, som tidligere har uttalt at folk som ikke tror at kunstig intelligens vil bli smartere enn dem, er dumme. Musk har sågar også lansert en egen ChatGPT-konkurrent som han attpåtil hevder er den mest avanserte på markedet på en del områder.