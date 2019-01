Dette skal være verdens 15 vakreste datasentre

Har man sett ett datasenter (eller serverrom), så har man sett alle. Noen ganger føles det slik, men det finnes en rekke datasentre i verden som er mer spennende enn en grå betongkloss med lange rekker av serverrack.

Bransjeorganet Datacenter Dynamics kåret i fjor verdens vakreste datasenter blant 15 kandidater, etter tidligere å ha etterlyst flere stilige datasentre.

Tidligere kirke

Vinneren ble ikke overraskende Barcelona Supercomputing Center som inneholder superdatamaskinen Mare Nostrum. Det holder til i en tidligere kirke, Torre Girona, som ligger på campus til Universitat Politècnica de Catalunya. Et bilde av dette vises øverst i saken.

Blant de 15 kandidatene finner vi også to norske. Det ene er Green Mountain DC1, som ligger i et tidligere NATO-fjellanlegg i Rennesøy kommune. Det andre er datasenteret til Digiplex på Fetsund.

Vi må innrømme at det er noen av de nominerte datasentrene som vi ikke helt forstår hvorfor har kommet med på denne listen, men skjønnhet avhenger vel av øyet som ser.

Bildene av datasentrene nedenfor er i litt varierende kvalitet, alt avhengig av hva vi har funnet som vi kunne bruke. Noen er bare konsepttegninger. Men etter det vi kjenner til, skal samtlige datasentre skal være ferdig bygget.

Vi bevilger oss nok et bilde fra Barcelona Supercomputing Center:

Superdatamaskinen Mare Nostrum i Barcelona er installert i kapellet Torre Girona. Datasenteret åpnet i 2005. Bilde: Barcelona Supercomputing Center

Det neste datasenteret vi skal til, ligger i USA. Bygningen er 21 tusen kvadratmeter fordelt på sju etasjer, hvorav de to nederste huser selve datasenteret.

Konseptbilde av Switch Pyramid i Grand Rapids, Michigan. Illustrasjon: Switch

Bunkere

Serverne står ganske trygt i den tidligere atomvåpensikre bunkeren til Bahnhof i Sverige.

Interiøret i Pionen-datasenteret til Bahnhof i Stockholm skal være inspirert av hovedkvarterene til typiske James Bond-skurker. Wikileaks skal hatt serverne sine her en kort periode. Foto: Bahnhof

Også fjellanlegget til Green Mountain stammer fra den kalde krigen. Det ligger i Rennesøy kommune og ble tidligere brukt som Nato-lager.

Det er en viss estetikk også over hvitkalkede fjellhaller. Her fra anlegget til Green Mountain i Rennesøy kommune. Foto: Knut Bry/Green Mountain

Utsmykking

De to neste datasentrene viser at også nokså kjedelige betongklosser kan bli langt med en utsmykket fasade. Mayes County-datasenteret til Google ble utsmykket i 2016.

En kunstmaler har utsmykket ytterveggene til Googles datasenter i Mayes County, Oklahoma, ved hjelp av en teknikk som tilsvarer den Michelangelo brukte da han utsmykket taket til Det sixtinske kapell. Foto: Noah Kalina

Også datasenteret til DigiPlex på Fetsund er utsmykket. I nominasjonen er det de rene linjene og granbar-utskjæringene i fasadepanelene som trekkes fram. Bilde: Espen Zachariassen

Tradisjoner og avansert teknologi

Dette datasenteret, som tilhører webportalen Naver i Sør-Korea. Bygningen kombinerer tradisjonelle designelementer med moderne, miljøvennlig teknologi.

Datasenteret ved foten av Mount Gubong, i Chuncheon i Sør-Korea, kalles for Gak etter Kyujanggak, som var det kongelige biblioteket til Joseondynastiet under det 18. århundre. Foto: Naver

Også i England finnes det minst ett tidligere religiøst bygg som nå brukes som datasenter.

I Leeds, England, ligger Salem Chapel-datasenteret til AQL, som er lokalisert i et kapell som åpnet i 1791. Selve datasenteret ligger i første etasje, mens galleriet er gjort om til et konferanseauditorium. Foto: AQL

I høyden

Nærhet til datasenteret kan være viktig i mange tilfeller. I storbyer er det sjelden mange mål med ledige arealer, så da må det bygges i høyden.

Bygget nedenfor ligger i London, midt på nullmeridianen. Det har en kretskortlignende fasade.

Telehouse-datasenteret North Two i London har en fasade som gjenspeiler hva som foregår inni bygget. Foto: Fisher Studios

13 etasjer er det i Amsterdam Data Tower, som ble fullført i 2016:

Datasentre behøver ikke være bygget horisontalt, noe Digital Realtys Amsterdam Data Tower er et bevis for. Foto: Digital Realty

Vollgrav

Ofte ser bygninger mye flottere ut på konseptbilder enn i virkeligheten. Bildet nedenfor er nok av det kunstige slaget, men med riktig vinkel og lysforhold, ser det kanskje enda flottere ut i virkeligheten. I alle fall i denne reportasjen hos Bloomberg.

Datasenter som daværende Portugal Telecoms åpnet i byen Covilhã i 2013. Det er omgitt av en slags vollgrav. Illustrasjon: PT Telecom

MITA-datasenteret nedenfor er fra 2011. Det er kledd i glass og aluminium og huser mange av IT-tjenestene til myndighetene på Malta.

MITA Data Centre i Santa Venera, Malta, har en design som ifølge nominasjonen skal gi assosiasjoner til «connectivity» gjennom ulike teknologimedier, inkludert kretskort, programvareprosesser og internett generelt. Foto: wwwROSSIGNAUDcom

Gress og lys

Bildet vi fikk tak i av dette datasenteret i Luxembourg er ikke blant de beste, men heller ikke andre bilder gir noe klart bilde av hvorfor dette er blant verdens vakreste datasentre.

Noen ganger skal det ikke mer til enn litt gress på taket for å bli nominert til å være blant verdens vakreste datasentre. Dette er DC 2-datasenteret til LuxConnect i Bissen, Luxembourg. Foto: LuxConnect

Datasenteret nedenfor skal ha en lobby hvor dagslyset framstår som dramatisk. Det vises ikke av bildet nedenfor. Visstnok skal stedet være designet for teknologientusiastiske gjester som ønsker å komme vekk fra følelsen om at det er her nettskyen bor.

Dette datasenteret, Dallas TX1 Data Center i Texas, USA, tilhører RagingWire og er nominert blant annet fordi det ikke så vakre kjøleanlegget er skjult av fargerike kasser og trådskulpturer. Foto: RagingWire Data Centers

Belysningen er kanskje spennende, men ellers framstår da datahallen nedenfor som ganske ordinær.