Dette skal være verdens kraftigste hybrid-PC

I en pressemelding har PC-giganten HP avduket en ny hybrid-PC, eller nettbrett-PC om du vil, som skulle innfri de fleste ytelseskrav man måtte ha. HP ZBook Studio x360 G5, som maskinen heter, er ifølge HP intet mindre enn verdens kraftigste i sitt slag. Dette får vi bare anta stemmer.

Som navnet antyder dreier det seg om en bærbar PC med en skjerm som kan vippes helt rundt 360 grader og på den måten legge til rette for at du kan benytte den som et nettbrett.

Skjermen er på 15,6 tommer og kommer med enten 4K-oppløsning på 3840 x 2160 piksler, eller vanlig, full HD-oppløsning på 1920 x 1080 piksler til en litt lavere pris. På skjermsiden skryter HP også av at PC-en kan utstyres med den såkalte SureView- og Dreamcolor-teknologien, som gir en lysstyrke på så mye som 650 nits.

HP ZBook Studio x360 G5. Foto: HP

Heftig grafikkløsning

Det skulle bety at man kan bruke maskinen i svært lyssterke omgivelser, for eksempel utendørs. I hjertet av maskinen finner man på øverste hylle en åttende generasjons Intel Xeon E-2186M-brikke med seks kjerner og en turbofrekvens på 4,6 GHz, som altså er en skikkelig potent brikke.

Man kan også få PC-en med de nye, åttende generasjons Intel Core i7-brikkene 8850H og 8750H, som byr på seks kjerner, og som også gir mye krutt. I tillegg er i5-alternativer også tilgjengelig som alternativ.

Når det gjelder grafikk kan HPs nye råtass leveres med et dedikert skjermkort av typen NVIDIA Quadro P1000 med 4 GB videominne – eller eventuelt en rimeligere, integrert grafikkløsning fra Intel. Ellers kommer ZBook Studio x360 G5 med maksimalt 32 GB minne, og på lagringssiden kan man velge en SSD på helt opptil 2 TB.

Tilkoblingene omfatter to Thunderbolt 3-porter via USB Type-C, to USB 3.0-porter og HDMI 2.0, og startvekten ligger på 2,26 kilogram. HP ZBook Studio x360 skal blir tilgjengelig i mai i år til en amerikansk startpris på 1500 dollar, men norsk pris og lansering er ennå ikke kjent.

