Nå kommer Intels råeste Core i9-prosessorer i bærbare

Det er snart ett år siden Intel lanserte sin Core i9-prosessor for stasjonære PC-er. Nå er turen kommet også til bærbare, ifølge en pressemelding fra Intel.

Den nye prosessoren er en del av en ny serie med 8. generasjon Intel Core-prosessorer for bærbare PC-er, som også inkluderer nye Core i7- og i5-prosessorer. Alle sammen er basert på Intels Coffee Lake-plattform, som benytter selskapets nye 14 nm++ produksjonsprosess.

Den kraftigste prosessoren i den nye serien er Intel Core i9-8950HK. Denne har en klokkefrekvens på opp til 4,8 GHz (turbo boost), og er den første bærbar-prosessoren fra Intel som har seks kjerner og som støtter opptil 12 tråder. Prosessoren er ulåst, det vil si at den kan overklokkes, og benytter en funksjon som kalles Thermal Velocity Boost (TVB) som lar prosessoren automatisk øke klokkefrekvensen med opptil 200 MHz hvis prosessortemperaturen er lav nok og prosessoren finner ut at det er «mer å gå på» innenfor maksgrensen på 4,8 GHz.

Spesiell fokus på spill-PC-er og kreativ bruk

I sin markedsføring fokuserer Intel spesielt på at de nye Core i9-prosessorene skal brukes til enda kraftigere bærbare PC-er for spill, samt for de som jobber med kreativ bruk – som for eksempel videoredigering.

PC-er med de nye prosessorene skal ifølge Intel kunne levere opptil 41 prosent flere bilder i sekundet i spill, sammenlignet med forrige generasjon prosessorer med den samme integrerte grafikkprosessoren (GPU-en). Intel snakker også om 59 prosent høyere ytelse ved redigering av 4K-video.

Intel Core i5, i7 og i9. Bilde: Intel Corporation

De nye prosessorene vil bli benyttet sammen med et nytt Intel 300 Series-brikkesett, som får det Intel kaller «innebygget gigabit wifi». Med det menes at det er støtte for 802.11ac «wave 2» med to antenner for sending og mottak (2x2) og 160 MHz kanalbredde – noe som gir en teoretisk øvre hastighet på 1733 Mbit/s. Til sammenligning oppnår man ved bruk av 80 MHz kanalbredde opptil 867 Mbit/s.

Intel annonserte også at Intels 8. generasjon prosessorer for både bærbare og stasjonære PC-er nå får støtte for Intel Optane-minne. Dette er en forholdsvis ny lagringsteknologi som skal ha bedre ytelse enn tradisjonelt NAND flash-minne som brukes i mange av dagens SSD-er. Selskapet annonserer også det de kaller Data Drive Acceleration, som er en funksjon som brukes Optane-minne som en hurtigbuffer (cache) sammen med tradisjonelle harddisker for å øke ytelsen.

Intel lanserte nylig Optane-baserte lagringsprodukter også for forbrukermarkedet, de kan du lese mer om her.