Dette skal være verdens kraftigste kvantedatamaskin – nå er ytelsen firedoblet

I mars i år rapporterte digi.no at selskapet Honeywell, som spesialiserer seg innen blant annet avanserte kontrollsystemer for industrien, hevder å ha utviklet verdens kraftigste kvantedatamaskin. Nå har selskapet kunngjort nye, store fremskritt.

På sin hjemmesider opplyser Honeywell ar de har klart å firedoble ytelsen til kvantedatamaskinen sin – døpt System Model H1.

Kvantevolum på 512

Maskinen har nå et kvantevolum, som Honeywell bruker som ytelsesmål, på 512. Den forrige utgaven skiltet til sammenligning med et kvantevolum på 128.

Ytelsen til kvantedatamaskiner måles vanligvis i såkalte «qubit», som er standardnavnet på informasjonsenhetene, men Honeywell mener at de har funnet en bedre og mer presis metode.

Kvantevolum, eller «quantum volume» på originalspråket, er et ytelsesmål som blant annet tar i betraktning faktorer som feil i målingene av kvantetilstandene – som er en stor utfordring med teknologien, samt forstyrrelser og hvor godt informasjonsenhetene fungerer sammen.

Honeywell sier at deres system lar enhver informasjonsenhet – qbit – samhandle direkte med en hvilken som helst annen qbit, noe de kaller «full connectivity». Dette legger ifølge selskapet til rette for langt mer avanserte kretser og algoritmer.

Kvantevolum kalkuleres gjennom en rekke kompliserte, statistiske tester, og de seneste testene – som altså endte med et resultat på 128 – fant sted i slutten av september i fjor.

Mer teknisk informasjon om hva kvantevolum er finner du på denne siden, og System Model H1-maskinen beskrives i større detalj her. Når det gjelder fysiske qubits har System Model H1 fremdeles «bare» 10 qubits, langt mindre enn noen av systemene for eksempel IBM jobber med, som har over 50 qubits.

Deles med partnere

Siden det ennå ikke finnes et standardisert ytelsesmål for kvantedatamaskiner er det vanskelig å si hvordan de ulike systemene skiller seg fra hverandre når det gjelder problemløsingen maskinene settes til.

Firedoblingen av ytelsen ble ifølge Honeywell oppnådd ved hjelp av assistanse fra partnere.

– Vi lærte mye av å kjøre prosjekter for kunder og deretter ta oss tid til å raffinere operasjonene. Ved å gi et arbeidsrom som våre partnere kunne utforske og flytte grensene for hva som er mulig var vi i stand til å gjøre forbedringer av maskinvaren og til slutt firedoble vårt kvantevolum, sa sjef for Honeywell Quantum Solutions, Tony Uttley.

Tiden fremover skal brukes til å ytterligere raffinere teknologien og løfte ytelsen videre.

Honeywell har gjort maskinen sin tilgjengelig for organisasjoner på flere ulike måter, og selskapet har blant annet inngått et partnerskap med Microsoft om å tilby teknologien som en del av Azure Quantum-plattformen.

Bedrifter og andre aktører kan benytte seg av teknologien via en nettskybasert API. Interessenter kan ta kontakt med selskapet direkte, og mer informasjon om dette finner man på produktsiden.