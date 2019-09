IBM lanseres verdens største kommersielle kvantedatamaskin

IBM gjør stadig fremskritt innen kvantedatamaskinteknologien, og i en pressemelding har selskapet nå kunngjort en ny og ambisiøs storsatsing på området som skal bringe teknologien til massene.

Datagiganten er nemlig i ferd med å åpne noe de har kalt Quantum Computation Center. Dette er en stor «flåte» av kvantedatasystemer som kobles på nett og blir kommersielt tilgjengelig utenfor de eksperimentelle miljøene teknologien hittil har vært begrenset til.

53 qubit

Flåten består på nåværende tidspunkt av fem system på 20 qubit hver, ett system på 14 qubit og fire systemer på 5 qubit hver.

– Vår strategi, siden vi plasserte den aller første kvantedatamaskinen i nettskyen i 2016, var å bringe kvanteteknologien utenfor isolerte eksperimenter i laboratorier utført av en håndfull organisasjoner og i hendene på tiltalls tusen brukere, skriver IBM i pressemeldingen.

I oktober skal senteret imidlertid utvides med ytterligere fire systemer, og blant disse befinner det seg et system på hele 53 qubit – som ifølge IBM skal gjøre det til det største universelle kvantedatasystemet i verden som blir eksternt tilgjengelig.

Denne nye maskinen vil altså bli vesentlig kraftigere enn den første integrerte maskinen som IBM viste frem i forbindelse med CES-messen i januar i år – IBM Q System One – som skiltet med kun 20 qubit.

Skal snart ta igjen vanlig datateknologi

Det er ennå et stykke frem til det som kalles «quantum advantage», altså det punktet hvor man kan demonstrere en definitiv, betydelig ytelsesfordel sammenlignet med dagens datateknologi. For å oppnå dette innen 2020 har IBM satt seg som mål å doble ytelsen – det som kalles «quantum volume», hvert år, noe de har klart de siste årene.

«Quantum volume» er et ytelsesmål som blant annet tar i betraktning faktorer som feil i målingene av kvantetilstandene – som er en stor utfordring med teknologien, samt forstyrrelser.

IBMs kvantemaskinsatsing har fokusert spesielt på å gjøre teknologien mer stabil. De spesielle kvanteegenskapene som teknologien baserer seg på er nemlig svært utsatt for påvirkning fra forhold som temperaturendringer, vibrasjoner og elektromagnetiske bølger fra resten av datamaskinen og omgivelsene.

Stort potensiale

Kvantedatamaskiner fungerer i korte trekk ved å utnytte to kvantefysiske fenomener kalt superposisjon og kvantesammenfiltring. Førstnevnte innebærer at en informasjonsenhet kan inneha to verdier på samme tid, i motsetning til den vanlige datateknologien som opererer med én av to verdier av gangen, altså 1 eller 0.

Kvantesammenfiltring betyr at qubit som befinner seg i en superposisjon kan påvirke hverandre, altså at tilstanden til én qubit avhenger av tilstanden til den andre. Disse fenomenene legger til rette for langt mer sofistikerte brytere enn dagens binære løsning, noe som igjen innebærer at langt mer avanserte oppgaver kan løses på mye kortere tid enn dagens løsninger.

Mer informasjon om teknologien kan du finne hos IBM.

