Dette skal være verdens kraftigste superdatamaskin for kunstig intelligens

Parallelt med de «konvensjonelle» superdatamaskinene konstrueres det også superdatamaskiner som er spesifikt designet for AI-oppgaver, og nå har man nådd en milepæl på dette feltet. Det melder VentureBeat.

Ved forskningsinstituttet National Energy Research Scientific Computing Center (NERSC), som er underlagt det amerikanske energidepartementet, har man nå avduket det som hevdes å være verdens kraftigste superdatamaskin bygget for kunstig intelligens-oppgaver.

Maskinen har fått navnet Perlmutter og er oppkalt etter astrofysikeren Saul Perlmutter, som sammen med et knippe andre forskere mottok nobelprisen i 2011 for å ha påvist at universet ekspanderer i akselererende tempo.

Skal kartlegge universet

En av oppgavene den nye superdatamaskinen skal brukes til, er å sy sammen det mest omfattende og detaljerte 3D-kartet av det observerbare universet.

Som ledd i dette arbeidet skal maskinen analysere data hentet inn av noe som heter Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI), et instrument som benyttes til å måle effekten av den mystiske og usynlige mørke energien, og hvordan denne energien påvirker universets ekspansjon.

Denne formidable oppgaven krever altså heftige maskinvaremuskler. Perlmutter består av hele 6159 grafikkprosessorer av typen A100 Tensor Core, produsert av Nvidia, som omtaler maskinen på sin egen blogg.

A100-prosessorene benyttes av mange høyytelsessystemer, deriblant Sveriges kraftigste superdatamaskin beregnet på kunstig intelligens – Berzelius – som Digi.no omtalte tidligere i år. Berzelius opererertil sammenligning «bare» med 480 A100-prosessorer.

Fire exaflops

I tillegg består systemet av 35 petabyte med flashlagring og over 1500 CPU-er av typen AMD Epyc 7003. Maskinen skal installeres i to faser, hvorav den andre fasen legger til ytterligere 3000 noder som hver kommer med to AMD Epyc-brikker og 512 GB med minne.

Perlmutter skal levere solide fire exaflops med AI-ytelse, eller 16/32 bit blandet presisjonsytelse, som det kalles på fagspråket. Det skal gjøre systemet til det raskeste i sitt slag i verden – med god margin.

Svenske Berzelius har til sammenligning en AI-ytelse på til sammen 300 petaflops. Dette ytelsesmålet er riktignok ikke det samme som det konvensjonelle ytelsesmålet, og det er uvisst hva den «normale» ytelsen til Perlmutter ligger på.

I tillegg til kartlegging av universet skal maskinen også brukes til å analysere interaksjonen mellom subatomiske partikler for å finne frem til grønne energiressurser og mange flere oppgaver. Mer enn 7000 forskere skal benytte systemet.

Mer informasjon om Perlmutter kan du finne hos NERSC.