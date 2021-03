Sveriges nye superdatamaskin skal gjøre landet til en stormakt innen kunstig intelligens

Det er ikke så ofte vi hører om Norden når det gjelder temaet superdatamaskiner, men det gjøres også store fremskritt på våre breddegrader. Nå har naboen vår i øst fått på plass det de kaller landets kraftigste superdatamaskin beregnet på kunstig intelligens.

På sine hjemmesider (via HPC Wire) opplyser Linköpings universitet at Berzelius, som er navnet på den nye maskinen, er innviet og klar til bruk. Berzelius ble omtalt av digi.no allerede i oktober i fjor.

Består av 60 Nvidia-servere

Maskinen ble muliggjort ved hjelp av en donasjon fra Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i Sverige som lød på 300 millioner kroner, og er utviklet i samarbeid med Nvidia, som har stått for maskinvaren.

Linköpings universitet er ansvarlig for å drifte maskinen, som man nå håper skal gjøre Sverige til en stormakt innen kunstig intelligens.

– Forskning innen maskinlæring krever enormt store datamengder som må lagres, transporteres og bearbeides under treningsfasen. Berzelius er en ressurs av en ny størrelsesorden i Sverige til dette formålet som kommer til å gjøre det mulig for svenske forskere å konkurrere i den absolutte verdensteten innen AI, sa Anders Ynnerman, professor i visualisering ved Linköpings universitet.

Maskinvaremessig består Berzelius av 60 servere av typen Nvidia DGX A100, som er designet spesifikt for AI-infrastrukturer. Hver av serverne har åtte A100-grafikkprosessorer som til sammen har en AI-ytelse på 5 petaflops, som betyr at den totale ytelsen ligger på 300 petaflops.

Dobbelt så rask som Tetralith

AI-ytelse er riktignok et eget ytelsesmål som ikke tilsvarer den «vanlige» ytelsen som superdatamaskiner er oppgitt med, men Berzelius er likevel en meget potent maskin også etter den tradisjonelle målestokken.

I en tidligere pressemelding opplyste Linköpings universitet at Berzelius er omtrent dobbelt så rask som superdatamaskinen Tetralith, som også befinner seg ved Linköpings universitet. Tetralith har en ytelse på 2,9 petaflops og ligger på 111.-plass på topp 500-listen over verdens kraftigste superdatamaskiner.

Norge har for øvrig også begynt å hevde seg kraftig innen superdatamaskiner. Som digi.no rapporterte i desember (for abonnenter) har Norge nå gjort et stort hopp oppover på topplisten med Betzy – som har en ytelse på 4,7 petaflops. Det holder til en 61.-plass på topp 500-listen.