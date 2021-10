Disse feilene hemmer bruken av Windows 11 så langt

En uke etter lanseringen har det blitt funnet flere feil i Windows 11. Det er ikke uvanlig at nye feil oppdages når produkter blir tatt i bruk for alvor, og så lenge Microsoft tar feilene alvorlig, er det ingen grunn til uro, selv om feilene iblant kan være plagsomme nok.

Digi.no har allerede skrevet om at Windows 11 kan føre til redusert ytelse i kombinasjon med visse AMD-prosessorer. Det er ventet en programvareoppdatering innen utgangen av oktober, som vil rette dette problemet.

Skriverproblemer via USB

Brukere av skrivere fra Brother opplever at Windows 11 ikke er i stand til å oppdage disse, dersom de er tilkoblet via et USB-grensesnitt. Dette skriver Bleeping Computer. Brother skal ha bekreftet at problemet gjelder 92 ulike modeller. I tillegg kan brukere av 106 ulike skrivermodeller oppleve at de får en feilmelding ved utskrift. Denne kan dog ignoreres og hindrer ikke utskriften.

Det skal også være en mengde av Brothers øvrige skriverprogramvare som ikke fungerer som den skal i Windows 11 med USB-tilkoblede skrivere.

Foreløpig anbefales berørte brukere å koble seg til skriveren via wifi eller ethernet inntil videre. Flere detaljer finnes på denne siden.

Blåskjerm på grunn av æ, ø og å?

På denne siden lister Microsoft tre ulike Windows 11-feil som selskapet etterforsker.

Den første feilen handler om problemer med programvare som i Windows-registeret lagrer data som inneholder tegn som ikke er i ASCII-tegnsettet. Denne programvaren kan i noen tilfeller nekte å starte, eller til og med føre systemkrasj og blåskjerm.

Den neste feilen handler om virtuell maskinverktøyet Virtualbox fra Oracle. Det er ikke mulig å kjøre dette i Windows 11 dersom Hyper-V eller Windows Hypervisor allerede er installert. Flere detaljer finnes på denne siden. Det er ventet en oppdatering til Virtualbox senere i oktober som vil løse problemet.

Ifølge Microsoft er det også kompatibilitetsproblemer mellom Windows 11 og nettverksprogramvare fra Intel som kalles for «Killer» og «Smartbyte». Dette kan føre til at UDP-forbindelser (User Datagram Protocol) mister pakker og dermed redusert ytelse i bruksområder hvor det benyttes UDP-baserte protokoller. Videostrømming kan være blant disse. Microsoft håpet i forrige uke på å komme med en feilfiks sammen med sikkerhetsoppdateringene som kom tirsdag kveld.

Oppgavelinjen og startmenyen

Bleeping Computer har i tillegg til dette, fått nyss om enda noen problemer. Blant annet opplever noen at Windows 11 bruker oppgavelinjen til Windows 10. Det presenteres flere mulige løsninger, i ytterste konsekvens å opprette en ny brukerprofil i Windows 11, for så å benytte denne i stedet, etter at alt av brukerdata har blitt kopiert over.

De samme løsningene kan også benyttes av dem som opplever at startmenyen ikke lar seg åpne. Dette problemet har for øvrig mange også opplevd i Windows 10.

Noen brukere opplever at de ikke får installert Windows 11 selv om Tilstandskontroll-verktøyet til Microsoft gir klarsignal. Ifølge nettstedet Windows Latest jobber Microsoft med å rette dette problemet.

Enorm minnebruk

Noen brukere opplever at Filutforsker-verktøyet bruker voldsomt mye minne. I løpet av kort tid kan minnebruken øke fra bare noen titalls megabyte til så mye som en gigabyte. Feilen ble meldt inn for rundt to måneder siden. Microsoft lovet for en måned siden at det var blitt gjort forbedringer knyttet til ressursbruken, men noen brukere oppgir at problemet fortsatt er der.

Den siste feilen i denne omgang er et kompatibilitetsproblem med den vietnamesiske nettleseren Cốc Cốc. Problemene forhindrer brukerne blant annet i å starte nettleserne. Ifølge Bleeping Computer har Microsoft nylig lagt inn en sperre, slik at PC-er foreløpig ikke lar seg oppgradere til Windows 11 dersom Cốc Cốc-nettleseren er installert.