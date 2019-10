Disse iOS-appene inneholder ondsinnet programvare som åpner nettsider i bakgrunnen

Det er nå funnet et nytt knippe applikasjoner i Apple App Store som inneholder ondsinnet programvare, kan nettstedet ZDNet rapportere. Appene ble identifisert av sikkerhetsselskapet Wandera, som beskriver funnene på sin egen hjemmeside.

De 17 applikasjonene det dreier seg dekker flere ulike kategorier og inneholder trojaner-programvare som brukes til å utføre klikksvindel-aktivitet uten brukernes viten.

Genererer inntekter

Aktiviteten innebærer blant annet å kontinuerlig åpne nettsider eller klikke på lenker uten noe form for interaksjon fra brukeren. Dette er en type svindel som brukes til å generere inntekter for angriperen ved å kunstig øke trafikken hos bestemte nettsider eller gjennom såkale «pay per click»-modeller.

Applikasjonene skal være tilknyttet en allerede kjent C&C-server (command and control) som har blitt brukt til lignende kampanjer på Android-plattformen. Kommunikasjonen med serveren benytter sterk kryptering som forskerne ennå ikke har klart å knekke.

Samtlige av appene er laget av den samme utvikleren – et indisk selskap ved navn AppAspect, som til sammen har publisert 51 apper på App Store. Ifølge Wandera er det uvisst hvorvidt utvikleren bevisst la til den ondsinnede koden i applikasjonene.

Fjernet fra App Store

Sikkerhetsselskapet testet apper som utvikleren har publisert på Google Play og fant ingen kommunikasjon med den aktuelle C&C-serveren blant disse appene. Imidlertid viste det seg at noen av Android-appene har vært infisert med skadevare tidligere, men senere blitt republisert uten den ondsinnede koden.

Samtlige av App Store-appene som ble identifisert av Wandera er nå blitt fjernet fra butikken, med unntak av to. Disse to appene, My Train Info – IRCTC & PNR og Easy Contacts Backup Manager er under overvåkning av sikkerhetsselskapet.

Navnene på de 17 applikasjonene som er fjernet fra App Store er som følger: