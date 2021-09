Disse smarte brillene skal «erstatte» mobilen din

Smartbriller ble spådd en snarlig død av mange, men nå virker det som om produktsegmentet gjør et aldri så lite comeback. Ikke lenge etter at Facebook avduket sine smartbriller Ray-Ban Stories har en annen nykommer nå inntatt arenaen.

Xiaomi dro nettopp sløret av sine første smartbriller – Xiaomi Smart Glasses. Der Facebooks fremstøt må sies å ha noe begrenset funksjonalitet, er det et litt mer futuristisk preg over den kinesiske mobilgigantens nye konsept.

Full mobilfunksjonalitet

Xiaomi Smart Glasses skal nemlig være en slags erstatning for mobiltelefonen din, og er i stand til å vise meldinger og varslinger, starte og motta samtaler, navigere, ta bilder og oversette tekst foran øynene til brukeren.

Brillene har en skjermløsning som baserer seg på en ørliten bildebrikke bygget inn i rammen, som sender bildet til brilleglasset og videre til brukerens øyne. Brikken bruker MicroLED-teknologi og er ifølge Xiaomi på størrelse med et riskorn, med dimensjoner på 2,4 x 2 millimeter.

Lyset fra brikken sendes gjennom et komplisert linsesystem og en mikroskopisk, optisk bølgeguide-struktur som er bygget inn i brilleglasset, forklarer produsenten. Den teknologiske løsningen Xiaomi har valgt skal gi brillene en lav vekt på kun 51 gram og en formfaktor som minner om vanlige briller.

Skjermløsningen er riktignok ikke i stand til å vise farger og detaljerte bilder, men kan vise varslinger og visuelle data og indikatorer relatert til for eksempel navigasjon. Produktet har også innebygget mikrofon og høyttalere, samt et kamera på 5 megapiksler i fronten.

Brillenes skjermfunksjon skal blant annet muliggjøre navigasjon. Foto: Xiaomi

Nesten 500 komponenter

– Xiaomi Smart Glasses integrerer totalt 497 komponenter inkludert miniatyrsensorer og kommunikasjonsmoduler, så det er ikke bare en «tilleggsskjerm» for mobiltelefonen din, men fungerer i stedet som en ny smartterminal med uavhengige operasjonsegenskaper, skriver produsenten i sin beskrivelse.

Når brillene brukes sammen med mobilen kan de for eksempel benyttes til å vise push-varslinger, og visstnok skal brillene kunne velge ut de viktigste varslingene for å unngå å overlesse brukeren.

På maskinvaresiden planlegger Xiaomi å bygge inn en ARM-prosessor, innebygget batteri, pekeplate, Wifi- og Bluetooth-moduler og Android.

«Planlegger» er imidlertid nøkkelordet her, for de smarte brillene eksisterer enn så lenge ikke som et ferdig forbrukerprodukt, men mer som et konsept selskapet skal satse på å realisere. Akkurat når dette skjer er ennå uvisst, og det er heller ikke kjent hvilken pris vi kan forvente.