Facebook har lansert sine første smarte briller – dette kan de brukes til

Smartbriller er et produktsegment som så dagens lys allerede for en stund siden, men som aldri har fått skikkelig fotfeste blant forbrukere. Nå forsøker man seg igjen, og denne gangen er det Facebook som har kastet seg inn i valsen.

Kongen av sosiale medier avduket nettopp sine første smartbriller, døpt Ray-Ban Stories. Brillene er designet i samarbeid med EssilorLuxottica, som blant annet sitter på det kjente Ray-Ban-navnet.

Tar bilder og videoopptak

Designmessig minner brillene om et par relativt konvensjonelle solbriller, men på innsiden skjuler det seg altså et og annet.

Smartbrillene har to innebygde kameraer med en oppløsning på 5 megapiksler som kan brukes til å ta bilder eller 30 sekunder lange videoer ved hjelp av en egen knapp. Produktet har også støtte for stemmekommandoer.

Facebook har videre utstyrt brillene med høyttalere og til sammen tre mikrofoner. Disse kan brukes til samtaler eller musikklytting over Bluetooth slik at man kan la mobilen ligge i lomma mens man bruker brillene. En egen algoritme skal redusere bakgrunnsstøy.

Facebook bedyrer at lydopplevelsen tilsvarer den man får med et dedikert hodesett, men den påstanden er vanskelig å verifisere uten faktisk å teste produktet.

Produktet er laget for å fungere sammen med den nye Facebook View-appen, som er utviklet nettopp for de nye smartbrillene. Appen er ment å legge til rette for enkel importering, redigering og deling av innhold som genereres av brillene med apper som Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, Twitter og Snapchat.

2600 kroner

Facebook sier de har fokusert på sikkerhet og personvern og lover blant annet at intet innhold deles med sosiale medier uten samtykke, ei heller med Facebook selv. Selskapet henter inn metadata om hvordan brillene brukes, for eksempel hvor mange bilder man tar, men det er valgfritt om man vil dele denne informasjonene, sier produsenten.

Ray-Ban Stories byr på to kameraer i fronten. Foto: Facebook

Bilder og videoer krypteres, og når det gjelder hensynet til omgivelsene, har brillene et innebygget LED-lys som indikerer når man tar bilde eller gjør videoopptak.

The Verge er blant dem som har tatt en tidlig titt på brillene og kan bekrefte at de både ser ut som og føles som et vanlig par briller. Nettstedet opplyser ellers at det innebygde minnet skal holde til rundt 500 bilder, eller cirka 35 videoklipp på 30 sekunder.

Ray-Ban Stories tilbys i 20 forskjellige stilvarianter til en amerikansk pris på 299 dollar – cirka 2600 kroner. Produktet selges via Ray-Ban-butikken på nett, som for øyeblikket kun leverer til USA, og i utvalgte butikker i Australia, Canada, Ireland, Italia og Storbritannia. Om og når brillene blir tilgjengelige for nordmenn, er ennå uvisst.