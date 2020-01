Disse tre får konkurrere bedre mot Google om søk på Android i Norge denne våren

Fra og med 1. mars vil alle Android-mobiler og -nettbrett som leveres i EU/EØS-området være utstyrt med en valgskjerm, hvor brukerne må velge standard søketjeneste på enheten. Brukerne får fire valg. Tre av disse varierer fra land til land. Den fjerde er Google.

Auksjon

De tre øvrige har blitt valgt ut gjennom en litt spesiell auksjonsordning. For hvert land har søketilbyderne kunnet oppgi den prisen de er villige til å betale Google for hver gang en bruker i et gitt land velger denne tilbyderen.

De søketilbyderne som har kommet med de tre høyeste budene i hvert land, er de tre alternativene til Google i disse landene. Det de skal betale når de blir valgt, er den prisen den som kom på fjerdeplass i auksjonen var villig til å betale.

Omtrent slik vil valgskjermen for standard søkemotor i Android se ut. Skjermbilde: Google

Det er egne regler dersom flere har oppgitt samme pris eller antallet tilbydere som har kommet med bud i et land, er lavere enn tre.

Auksjonen gjelder kun for en periode på tre måneder. Den gjentas derfor fire ganger i året. Den første perioden varer fra 1. mars til 1. juni. Etter det kan brukerne oppleve at én eller flere av søketilbyderne på valgskjermen har blitt skiftet ut med noen andre.

Søkeskjermen vil vises ved første gangs oppstart av nye enheter, samt dersom enheten settes tilbake til fabrikkinnstillingene.

Første runde

I dag skriver The Verge at alternative for den første perioden er klare for de 31 landene ordningen berører. Listen er tilgjengelig her.

Duckduckgo og Info.com (Infospace) er blant alternativene i samtlige land. Avhengig av land, er det Bing, Givero, GMX, Privacywall, Quant, Seznam eller Yandex som er det siste alternativet, i tillegg til Google.

Norge

I Norge er det Privacywall som er det fjerde alternativet, altså i tillegg til Duckduckgo, Google og Info.com.

Dette er identisk med Island og Sverige. I Danmark er det den danske søketjenesten Givero som er det fjerde alternativet, mens russiske Yandex er et alternativ i Finland.

Noe overraskende er det kanskje at Microsofts Bing kun er et alternativ i ett land, Storbritannia.

Valget brukerne gjør på valgskjermen er selvfølgelig ikke endelig. De kan senere velge én av de øvrige, eller velge å installere appen til en helt annen søketjeneste, om de ønsker dette.

Skal forbedre konkurransen

Bakgrunnen for hele ordningen er antitrustsakene til EU mot Google, som er basert på klager fra konkurrentene som mener at Google blant mye annet utnytter posisjonen selskapet har som Android-leverandør til å fremme søketjenesten. EU-kommisjonen har i stor grad sagt seg enig i dette, og den nye valgskjermen i Android er blant tiltakene som kan bidra til å forbedre konkurranseforholdene.

Det betyr ikke at konkurrenten er fornøyde med dette tiltaket. Da ordningen ble kjent i fjor sommer, skrev toppsjef i Duckduckgo, Gabriel Weinberg, på Twitter at det ikke er tilstrekkelig med bare valg. Han var også kritisk til at Google får inntekter av det hele:

1) A "ballot box" screen could be an excellent way to increase meaningful consumer choice if designed properly. Unfortunately, Google's announcement today will not meaningfully deliver consumer choice. https://t.co/sacTODPIlC — Gabriel Weinberg (@yegg) August 2, 2019

Likevel har DuckDuckGo valgt å delta i auksjonene for samtlige land, noe som nok betyr at selskapet mener at auksjonene tross alt er bedre enn ikke å delta i det hele tatt.