Den anonyme søkemotoren DuckDuckGo slipper anti-sporingsverktøy

Den anonymiserende søkemotoren DuckDuckGo, som stadig øker kraftig i popularitet, har nå kunngjort at de slår et kraftig slag for forhindring av sporing på nettet.

Søkemotoren har nemlig sluppet noe de kaller Tracker Radar for offentligheten, og samtidig gjør kildekoden åpen slik at alle som er interessert kan ta verktøyet i bruk.

Skal skille seg ut

Tracker Radar er i praksis et datasett som inneholder de mest kjente informasjonskapslene som brukes til å spore seg, såkalte «trackers», i tillegg til detaljert informasjon om adferden og egenskapene til disse.

Det finnes som kjent flere andre lister over trackere, men ifølge DuckDuckGo skiller Tracker Radar seg ut ved at den genereres automatisk og oppdateres og testes kontinuerlig gjennom en såkalt «crawling»-prosess.

Ifølge søkemotoren lider mange tracker-lister av at de er manuelt administrert, noe som gjør at de ofte stagnerer og er begrenset i omfang. I mange tilfeller fører listene også til negative, tekniske konsekvenser for nettsider – som forhindrer bred adopsjon.

For privatpersoner er Tracker Radar allerede bygget inn i DuckDuckGo Privacy Browser-appen til Android og IOS, samt nettleser-utvidelsen DuckDuckGo Privacy Essentials.

Tatt i bruk av Vivaldi

Ved å åpne opp tjenesten er meningen imidlertid å få utviklere av apper og nettlesere til å kaste seg på, ved at informasjonen i datasettet kan brukes til å generere egne blokkeringslister. Den detaljerte informasjonen som kommer med datasettet kan også brukes til å forske på nettsporing.

DuckDuckGo har via informasjonen i Tracker Radar blant annet funnet ut at Google-eide trackere finnes på hele 85 prosent av de 50 000 største nettsidene, mens Facebook står for 36 prosent.

Tracker Radar-dataene er offentlig tilgjengelig på Github, hvor man også finner den åpne kildekoden som brukes til å lage Tracker Radar.

Som nettstedet Cnet rapporterer har nettleseren Vivaldi nylig kunngjort at de allerede har tatt i bruk DuckDuckGo sin Tracker Radar-liste i sin egen antiporingsløsning.