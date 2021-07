– Dobbeltbooking skaper en ond sirkel

Årets tall fra Samordna opptak er klare. I år har over over 19 000 søkt på studier innen informasjonsteknologi. Det er en økning på 146 prosent siden 2012.

Av disse har 5395 søkere har fått tilbud om studieplass. Det betyr en økning på 11,4 prosent sammenlignet med i fjor.

Likevel har antall planlagte studieplasser kun økt med 4,6 prosent. Det betyr rekordstor overbooking per studieplass - noe som får NITO-leder Linn Robin Andersen til å reagere.

To studenter per studieplass

NITO Studentene får ofte klager fra studenter som ikke får plass på lesesal eller i forelesningssaler. Flest kommer fra NTNU Trondheim Foto: Ole Martin Wold/NTB

– I år er det 105 prosent overbooking på IT/informatikk studier, mot 92 prosent i fjor, sier Andersen til TU. Det betyr at i snitt er det tildelt to tilbud om studieplass per planlagte studieplass.

Andersen mener det vil føre til dårligere kvalitet på studiene.

– Det vil ikke være nok ressurser til å følge opp alle, og kapasiteten i forelesningssaler, leseplasser og seminarundervisning vil ikke være tilstrekkelig, sier hun.

Hun forteller at NITO allerede får klager fra studenter som må sitte i ganger og på gulvet i første semester. Spesielt mange klager får de fra NTNU Trondheim. Når tror hun det blir verre.

Må legge til rette for studieplasser før de tar inn flere

Å overbooke et studie er vanlig. Det er fordi høyskoler og universiteter regner med at mange vil takke nei eller droppe ut av studiet etterhvert. Det er altså for å sikre at flest mulig fullfører studiet.

Andersen mener dog at en så stor overboooking som har skjedd i år vil skape kvalitetsproblemer, noe som igjen vil fører til at flere faller fra. Hun kaller det en ond sirkel.

– Før universitetene og høyskolene kan tilby flere studieplasser må det legges til rette for det. Det trengs mer midler til nye bygg med moderne fasiliteter, større kapasitet i forelesningssaler og ikke minst flere undervisere, sier NITO-lederen.

11200 på venteliste til årsstudium i IKT

Informasjonsteknologi har hatt jevn vekst i antall søkere, kvalifiserte søkere og førstevalgssøkere de siste ti årene. Det gjør også at snittet øker.

Informasjonsteknologi - opptakstall de siste ti årene Foto: Samordnaopptak

I år krever 31 IT-studier mer enn 50 poeng. Fire av disse krever mer enn 60, hvor Datateknologi ved NTNU er helt på topp med poenggrense på 63,1.

Nest vanskeligst å komme inn på er Informasjonsteknologi årsstudium ved OSLOMET, som hadde et snitt på 62,3. Nesten 1200 søkere står på venteliste for å komme inn på dette studiet, som kun kan tilby 50 studieplasser.

Nederst på siden har vi laget en oversikt over liste over de 40 vanskeligste IT-studiene å komme inn på i år. Søk i søkefeltet eller sorter listen etter studieprogram, universitet/høyskole, studiested eller opptakskrav.

Obs: IKT-studiene er skilt ut i en egen kategori fra teknologifagene, selv om mange av disse også er å regne som IT-studier. Vi har derfor inkludert både IKT-studier og IT-studiene fra teknologifagene i denne listen.