Hadde Maren (19) hatt Chrome OS eller Ipad, kunne hun fått problemer på studiene

Mandag er det immatrikulering på de fleste universiteter og høgskoler rundt omkring i landet. Er du ny student, skal du gjerne ha deg ny PC. De fleste universiteter og høgskoler krever at du tar med egen datamaskin på eksamen. Men det er visse krav som settes til disse maskinene.

Det er ulike anbefalinger fra de ulike universitetene og høgskolene i landet. Det er viktig at man sjekker hva studiestedet anbefaler før man går til innkjøp av en maskin. Digi.no har snakket med de to største universitetene i Norge, NTNU og Universitetet i Oslo (UiO).

Hadde maskin fra før av

Maren Kjensli (19) er andreårsstudent ved UiOs programmering- og systemarkitekturprogram. Hun forteller til Digi.no at da hun begynte på studiene i 2020, hadde hun allerede en datamaskin. Hun gikk ikke inn på universitetets nettsider for å sjekke kompatibilitet, men hadde vurdert hva hun selv trengte. Hun sier hun var heldig fordi hun allerede hadde en MacBook Pro som er støttet på universitetet og fordi hun studerer ved UiO, som har mildere krav til PC enn studiesteder som NTNU og Universitetet i Agder.

Hun har sterk medfølelse for dem som har en datamaskin som ikke støttes av eksamensprogramvare.

– Det er fryktelig leit å ha en PC som ikke støttes på eksamen, sier hun til Digi.no.

Strenge krav

NTNU er strengest og illustrerer best at du kan risikere å gå på en smell hvis du kjøper før du sjekker hva studiestedet støtter. Skal du ha skoleeksamen på NTNU, må du nemlig ha med egen datamaskin – og antijuks-systemet Safe Exam Browser, som NTNU og flere andre studiesteder i Norge bruker, støtter kun Windows og Mac OS. Safe Exam Browser har en iOS-versjon, men den er ennå ikke tatt i bruk på NTNU.

– Jeg regner med at vi oppdaterer til nyeste versjon, per nå er det ikke støttet, forteller Christoffer Vargtass Hallstensen, avdelingsleder for sikkerhetsgruppen ved NTNU IT.

Heller ikke iPad støttes av NTNU, selv om antijukseprogramvaren Safe Exam Browser nå støtter ipad Foto: Colourbox

På NTNU bør studenter verken ha Chromebook, Linux-maskin eller Ipad som eneste datamaskin. Hvis du er så uheldig å ha kjøpt deg en maskin som ikke kjører Windows eller Mac OS, er det imidlertid mulig å få lånemaskin på eksamen på NTNU. Hallstensen legger også til at noen studier på NTNU har krav om programmer som krever en viss ytelse og at man bør sjekke med linja man går for å se om det er flere anbefalinger for PC-kjøp.

Også andre steder i landet

De samme reglene gjelder også på andre studiesteder i Norge, blant annet på Universitetet i Agder. Men de har datalab'er der spesialprogramvare kreves, så det er hovedsakelig eksamen som gjør at du bør ha Windows eller Mac OS der.

UiO har i motsetning til NTNU valgt å ha en full maskinpark. Det gjør at du har eksamen på en av UiOs datamaskiner, ikke din egen. Hvis du har hjemmeeksamen, krever de kun at du har en av fire nettlesere – Edge, Firefox, Chrome eller Safari, at du har tilgang til internett og at du kan åpne en PDF. Dermed åpnes mulighetene for valg av datamaskiner. UiO har en rekke generelle anbefalinger på sine nettsider. Der skriver de at universitetet har støtte for Windows, Mac OS og Linux. Det betyr at hvis du har en maskin med et av de tre operativsystemene, vil du kunne bruke UiOs IT-tjenester.

Også UiO anbefaler at man sjekker med studieretningen sin for å se om det stilles øvrige krav til datamaskin ut over universitetets anbefaling. Dette er noe som gjerne blir tatt opp tidlig i studietida.

– Vi snakket mye om hvilke PC-er vi trengte i fadderuka, og vi fikk god innføring fra fadderne om hva man burde ha klart, avslutter Kjensli.