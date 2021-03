Planlegger storstilt retur: Donald Trump skal lansere sin egen Twitter-konkurrent

Donald Trump var en kontroversiell figur, også blant sosiale medier, som unisont utestengte ham fra sine respektive plattformer i kjølvannet av opprøret i Washington. Nå ser det ut til at han skal lansere sitt eget alternativ til Twitter og Facebook.

Trump-rådgiver Jason Miller uttalte nylig overfor nyhetskanalen Fox News (via Engadget) at Donald Trump planlegger å lansere et sosialt nettverk, og det kan attpåtil komme på plass ganske snart.

Skal «omdefinere» spillet

– Jeg tror vi kommer til å se president Trump returnere til sosiale medier om trolig to eller tre måneder, med sin egen plattform, sa Miller.

Han antydet at den nye plattformen kan bli noe helt nytt.

– Og dette er noe som jeg tror vil bli det «hotteste» innslaget innen sosiale medier; det kommer til å omdefinere spillet fullstendig, og alle kommer til å vente og følge med på akkurat hva det er Trump vil gjøre, men det vil bli hans egen plattform, la han til.

Donald Trump selv bekreftet planene, om enn med få ord, i et intervju med den konservative kommentatoren Lisa Boothe på hennes podcast mandag.

Få detaljer foreligger på nåværende tidspunkt, men ifølge Miller er planene allerede fremskredne. Trump skal ha hatt flere møter for å diskutere saken, og han skal også ha vært i kontakt med en rekke selskaper – uten at noen av dem er navngitt.

Ble hacket på Gab

Donald Trump ble utestengt fra både Instagram, Snapchat, YouTube, Facebook og Twitter på ubestemt tid, og i skrivende stund har utestengelsene ennå ikke blitt opphevet.

Det finnes riktignok ulike konkurrenter til de etablerte aktørene, og Trump har siden bannlysningene blant annet inntatt Twitter-rivalen Gab, som regnes som en politisk høyreorientert plattform.

Som digi.no rapporterte var Trump blant ofrene da Gab nylig ble utsatt for et hackerangrep av en gruppe som kaller seg Distributed Denial of Secrets (DDS). Angrepet førte til at store mengder informasjon, deriblant sensitive opplysninger som passord, ble hentet ut.