Dropbox dropper ubegrenset lagring – disse brukerne er årsaken

En av de største skylagringstjenestene, Dropbox, gjennomfører nå en endring som vil få konsekvenser for de største forbrukerne av lagringsplass.

På sine egne hjemmesider opplyser tjenesten at de nå skal avslutte lagringsproduktet som gir brukerne tilgang til ubegrenset plass – eller «så mye plass som det er behov for», som Dropbox kaller alternativet.

Kryptomining og videresalg

Årsaken er at folk simpelthen utnytter tilbudet til andre formål enn det som er intensjonen, opplyser selskapet, og på den måten legges det beslag på uforholdsmessig mye lagringsplass.

– Over tid har vi sett at et voksende antall kunder kjøper Advanced-abonnementer ikke for å drive en bedrift eller organisasjon, men i stedet til formål som krypto- og Chia-mining (en type kryptovaluta, journ.anm.), urelaterte individer som kombinerer lagringsplass for personlig bruk, og til og med tilfeller av videresalg av lagringsplass, skriver Dropbox.

Ifølge Dropbox forbruker disse kundene ofte flere tusen ganger mer lagringsplass enn genuine businesskunder, noe som skaper en upålitelig brukeropplevelse for samtlige av tjenestens kunder.

Selskapet skriver videre at det vil være for vanskelig å håndheve omfattende retningslinjer for hva som er «akseptabel» og «uakseptabel» bruk for Advanced-alternativet, og at dette derfor ikke er en gangbar løsning.

Som et resultat har man altså valgt å simpelthen avslutte tilbudet om ubegrenset lagring, men samtidig er det meningen at overgangen skal bli sømløs for brukerne.

99 prosent bruker under 35 terabyte

Kunder som allerede har kjøpt et Dropbox Advanced-abonnement med tre aktive lisenser vil motta 15 terabyte som deles av teamet, og hver lisens utover dette vil motta 5 terabyte med lagringsplass, opplyser selskapet.

Kunder som bruker mindre enn 35 terabyte per lisens, som utgjør over 99 prosent av kundene, vil beholde den totale mengden lagringsplass som teamet bruker i fem år uten ekstra kostnader, fra det tidspunktet de blir varslet om endringen. I tillegg vil man motta 5 terabyte felles lagringsplass i kreditt, sier Dropbox.

Det lille mindretallet på under én prosent av Dropbox' bruker som benytter 35 terabyte eller mer per lisens vil kunne fortsette å bruke den plassen man benytter på varslingstidspunktet, pluss 5 terabyte i kreditt, i ett år uten ekstra kostnader.

Dropbox sier de akter å jobbe med de største forbrukerne av lagringsplass foe å finne løsninger, og vil selv ta kontakt med berørte kunder. Migreringen av eksisterende kunder over til det nye systemet vil starte 1. november og skje gradvis.