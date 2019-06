Dropbox får sin største overhaling noensinne – får integrering for Google-tjenester og mye annet

Den populære skytjenesten Dropbox har allerede utviklet seg mye med årene, men nå får tjenesten sin aller største overhaling siden oppstarten. Det melder Dropbox selv på sin offisielle blogg.

Overhalingen består først og fremst i at tjenesten nå får omfattende integrering av andre tjenester og i at mest mulig skal samles på ett sted for å gjøre brukerne mer produktive.

Google, Slack og Zoom

Rent konkret innebærer dette blant annet at man nå kan opprette og ha tilgang til innhold fra tjenester som Google Docs, Google Sheets og Microsoft Office i Dropbox.

I tillegg integrerer Dropbox nå også den populære kommunikasjonsplattformen Slack, som blant annet betyr at man kan starte Slack-samtaler og dele innhold til Slack-kanaler direkte fra Dropbox.

Når det gjelder kommunikasjon er for øvrig også den skybaserte konferansetjenesten Zoom nå integrert i Dropbox. Det innebærer at man kan starte og delta i Zoom-møter direkte fra Dropbox, og at man kan dele filer fra Dropbox under møtene.

Snarveier til nettsider er blant de mange nyhetene den overhalte Dropbox-versjonen byr på. Foto: Dropbox

Oppgradert grensesnitt

Utover de nye integrasjonene har skytjenesten også fått et oppgradert grensesnitt og andre nye funksjoner. For eksempel kan man nå opprette og lagre snarveier til nettsider i Dropbox, slik at man kan samle og bruke nettressurser side om side med Dropbox-innholdet.

Tjenesten har også fått ny søkeboks hvor man kan søke på tvers av alt innhold fra én enkelt søkeboks, og man kan nå legge beskrivelser til mapper slik at det blir enklere å holde oversikten over arbeidet. Nøkkelinnhold kan markeres ved å feste det til toppen av et arbeidsområde, og det går også an å «tagge» folk for å delegere arbeid.

Ikke minst har Dropbox nå fått en splitter ny skrivebordapplikasjon. Denne appen har ennå ikke fått en bred lansering, men man kan få tilgang til den via Dropbox' «early access»-program.

Flere detaljer om nye Dropbox finner du på tjenestens offisielle blogg.

