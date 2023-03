Universitetet i Oslos senter for data- og beregningsvitenskap, Dscience, går sammen med flere aktører i norsk næringsliv om utvikling og gjennomføring av prosjekter innen data og beregninger.

I tillegg skal partnerskapet drive langsiktig kapasitetsbygging innen data og beregninger, skriver universitetet i en pressemelding.

Ved oppstart er det Kongsberg-Gruppen, DNV, DNB, Equinor, Norges Bank Investment Management og Helse Sør-Øst som er involvert i partnerskapet. Rektor Svein Stølen ved UiO sier at prosjektet skal bidra til utvikling på områder av stor strategisk betydning for landet og at nye lønnsomme arbeidsplasser skal utvikles.

Lønnsomme arbeidsplasser

Maskinlæring, kunstig intelligens, digital tvilling, språkteknologi og kunnskapsrepresentasjon er omfattet.

Ifølge professor og senterleder Morten Dæhlen ved Dscience kobler de universitetets forskning med partnere for å skape større verdier av digitale ressurser og bidra til grønn omstilling av samfunns- og næringsliv.

De skal også bidra i utviklingen av lønnsomme arbeidsplasser og ta sterke internasjonale posisjoner på utvalgte fagområder.

Henter inspirasjon i andre land

– Dscience partnerprogram er en viktig satsing fra UiO i Oslo Science City, sterkt inspirert av hvordan toppuniversiteter i USA og Europa samarbeider med aktører i samfunns- og næringsliv, sier Dæhlen.