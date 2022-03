For en ukes tid siden lanserte Apple Mac-OS 12.3, og det har ført til problemer for en smal brukergruppe. Det rapporteres om at enkelte maskiner – oftest Macbook Pro – som har fått byttet hovedkort, ikke takler oppgraderingen av operativsystemet og potensielt blir ubrukelige som følge av det, melder blant annet 9to5Mac.

Apple har for øvrig hatt lignende problemer for ikke lenge siden.

Evig repeterende oppstart

Problemet oppstår for eksempel når sikkerhetskopien gjenopprettes etter reparasjonen og systemet samtidig oppdaterer operativsystemet til nyeste versjon. Feilen ser ut til å skyldes en bug i fastvaren som følger med operativsystemoppdateringen. Denne gjør at 14" og 16" Macbook Pro-maskiner fra 2021 som har fått nytt hovedkort, vil gå inn i en såkalt «boot loop» og dermed ikke la seg starte igjen.

Flere brukere har levert inn sine maskiner til reparasjon hos Apple etter å ha opplevd dette, men melder om at alt Apple sannsynligvis gjør, er å bytte hovedkortet enda en gang. Noe som altså ikke fikser grunnproblemet.

Inntil videre er det nok dermed tilrådelig å vente med å oppdatere operativsystemet hvis du tror at din Macbook Pro 14" eller 16" kan ha fått nytt hovedkort.

Mulige løsninger

En bruker som har meldt om feilen ser også ut til å ha funnet en utvei, men den krever at man har en annen Mac-maskin tilgjengelig:

Last ned riktig IPSW-versjon av 12.2.1. Bruk Apple Configurator 2 med Mac-maskinen i DFU-modus til å laste inn filen. Dette skal visstnok oppdatere fastvaren til en fungerende versjon. Mac-maskinen skal da kunne installere IOS 12.2.1 uten at du mister dataene dine. Forsøk på å installere 12.3 vil imidlertid forårsake at samme problem oppstår på nytt.

Merk imidlertid at Digi ikke har prøvd denne metoden selv og ikke på noe vis går god for at den fungerer.

Apple har selv lagt ut instruksjoner for gjenoppliving av maskiner med henholdsvis Apples egne brikker og Intel-baserte maskiner.