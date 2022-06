Etter snart 19 år som Firefox' ofte nedprioriterte fetter skal e-postklienten Thunderbird nå legge ut på en ny reise.

I dag er Thunderbird tilgjengelig for Windows, MacOS og Linux-baserte PC-operativsystemer, men nå skal den også gjøres tilgjengelig som en app for Android. Dette ble kjent denne uken.

Baseres på eksisterende app

Thunderbird for Android skal ikke lages helt fra bunnen av, og den skal heller ikke i noen særlig grad baseres på PC-versjonene. I stedet har MZLA Technologies, et datterselskap av Mozilla Foundation, valgt å ta utgangspunkt i den åpen kildekode-baserte postappen K-9 Mail. Dette gjøres i samarbeid med Christian Ketterer, som leder utviklingen av K-9 Mail.

Samarbeidet skal til syvende og siste innebære at K-9 Mail blir til Thunderbird for Android.

Dette skal ikke bare gjøres i form av en navneendring. K-9 Mail skal først videreutvikles slik at den får et tilsvarende funksjonssett og visuelle uttrykk som det Thunderbird for PC-er har i dag.

Mer bærekraftig utvikling

Noe av det som loves er kontooppsett basert på den automatiske konfigurasjonen man finner i Thunderbird i dag, forbedre mappeadministrasjon, støtte for meldingsfiltre og synkronisering på tvers av PC- og mobilutgavene av Thunderbird.

– Det å bli med i Thunderbird-familien gjør det mulig for K-9 Mail å bli mer bærekraftig og gir oss ressursene til å implementere lenge etterspurt funksjonalitet og forbedringer som brukerne våre ønsker. Med andre ord vil K-9 Mail stige til nye høyder ved hjelp av Thunderbird, sier Ketterer, også kjent som «cketti», i dette blogginnlegget.

Det er ikke akkurat mangel på e-postapper til Android, men flere av dem er beregnet for spesifikke tjenester og ikke enhver e-posttjeneste med støtte for e-postprotokoller, slik som Thunderbird og K-9 Mail.

Også på PC-fronten har det nylig kommet en ny e-postklient, nemlig Vivaldi Mail, som er en integrert del av Vivaldi-nettleseren.