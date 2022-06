I et intervju med Digi.no i 2016 (for abonnenter) fortalte Vivaldi-sjef Jon von Tetzchner om tre store, kommende nyheter for Vivaldi – synkronisering, Android-versjon og integrert e-postklient. Det er nå lenge siden de to første kom. E-postklienten har derimot latt vente på seg, men siden 2020 har det vært mulig å utforske uferdige versjoner av den.

Det er derfor trolig etterlengtet at Vivaldi Technologies i dag kan si at Vivaldi Mail 1.0 er lansert i PC-utgavene av nettleseren, sammen integrert kalender og feedleser.

E-postklienten i Vivaldi. Skjermbilde: Vivaldi Technologies

Skal sørge for orden

Vivaldisjefen lover at den nye e-postklienten skal kunne løse utfordringer som andre e-postklienter angivelig ikke gjør like godt – å sørge for orden i e-postkaoset.

– E-post kan til tider være kaotisk og rotete, men Vivaldi Mail er partneren du behøver for å få jobben gjort – å holde e-posten din organisert og lett å navigere i, sier von Tetzchner i en pressemelding.

Spesielt har det blitt lagt vekt på hastighet, eleganse og valgmuligheter, i tillegg til kategorisering og sortering av e-post med metoder som er uavhengige av e-postleverandøren. Ifølge Vivaldi Technologies betyr dette også at det er enklere å bytte e-postleverandør dersom man har behov for dette. Men slik er det med de fleste separate e-postklienter.

I pressemeldingen nevner Vivaldi Technologies en hel del funksjonalitet i alle de tre nye delene av Vivaldi-programvaren. Men det er vanskelig å finne noe vi ikke har sett før i konkurrende produkter. I så fall dreier det seg om småting og detaljer, inkludert noe integrasjon på tvers av klientene.

«Inline»-redigering av kalenderoppføringer i Vivaldi. Skjermbilde: Vivaldi Technologies

Den viktigste nye egenskapen i nye Vivaldi er nettopp det at det dreier seg om en integrert pakke av flere ulike typer klienter, noe mange muligens har savnet siden dagene til den opprinnelige generasjonen av Opera eller til og med Netscape Communicator.