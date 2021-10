EFF-grunnlegger fjernet fra styret

Han var med å etablere rettighetsorganisasjonen Electronic Frontier Foundation (EFF) for 31 år siden, er en kjent forkjemper for ytringsfrihet, matematiker og kryptograf. Nå er John Gilmore (66) skjøvet ut fra EFF-styret.

Personvern-aktivisten er tildelt en retrettstilling som styremedlem emeritus, men er fjernet fra aktive oppgaver og sitter tilbake uten noen reell makt i organisasjonen.

– Gilmore har bidratt med ledelse og veiledning i mange av de viktigste digitale rettighetssakene vi fremmer i dag, men de seneste årene har vi ikke vært enige om hvordan vi best kan kommunisere og jobbe sammen. Vi har heller ikke klart å komme til enighet om en vei videre med Gilmore i en styrende rolle.

EFF-direktør Cindy Cohn skriver dette i en kunngjøring fredag om årsaken til at EFF nylig «kom til den vanskelige beslutningen» å stemme ham ut av styret.

I den grad partene har hatt en konflikt eller uenighet seg imellom, er ikke det nærmere omtalt eller offentlig kjent. I samme kunngjøring kommer også Gilmore selv til orde. Han blir sitert på følgende vis:

– Jeg er stolt over den innvirkningen EFF har hatt innen det å beholde og utvide individuelle rettigheter og friheter i takt med at verden har tilpasset seg store teknologiske forandringer. Min avgang vil etterlate et sterkt styre og en enda sterkere stab som bryr seg dypt om disse spørsmålene.

Kodeknekker og nettpioner

Gilmore ble ansatt nummer fem i salige Sun Microsystems. Senere grunnla han datafirmaet Cygnus Solutions (Cygnus Support), som ved årtusenskiftet fusjonerte med Red Hat.

Han var tidlig en aktiv stemme mot kopibeskyttelse og dessuten en ivrig motstander av USAs forbud mot å eksportere teknologi for sterk kryptering. Gilmore som kryptograf var på 1990-tallet sentral i knekkingen av Data Encryption Standard (DES), en krypteringsteknologi som ikke tillot nøkler større enn 56 biter.

Samme mann har også markert seg som en nærmest prinsipiell motstander av tiltak mot søppelpost (spam), og han opererer en egen, åpen SMTP relay-mailserver under domenet toad.com. Domenet registrerte John Gilmore allerede i august 1987, som et av de hundre første domenenavnene, nærmere bestemt nummer 84 i rekken.