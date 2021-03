Eksplosiv vekst i skadevare til Mac: Har økt med 1000 prosent

Historisk er skadevare et fenomen som har vært vesentlig mer utbredt på Windows-plattformen enn på Mac, men de siste årene har dette endret seg drastisk. Nå har Mac-skadevare nådd en historisk topp, melder sikkerhetsforskere.

VPN-leverandøren Atlas VPN (via Techradar) la nylig ut en rapport som viser at forekomsten av skadevare til Mac har økt i et eksplosivt tempo den siste tiden.

Økning på over 1000 prosent

Selskapets undersøkelser konkluderer med at det ble funnet hele 674 273 skadevareprøver til Mac-plattformen i løpet av fjoråret, mens det kun ble registrert 56 556 prøver i 2019. Dette er en økning på rett over 1000 prosent.

Det som gjør tallet ekstra alarmerende er at dersom man legger sammen alle tallene fra og med 2012 til og med 2019 ender man opp med kun 219 257 skadevareprøver. Det betyr altså at bare i løpet av fjoråret ble det registrert langt flere skadevaretrusler enn alle de foregående åtte årene sammenlagt.

Ifølge Atlas VPN ble det hver dag generert 1847 nye trusler i snitt til Mac-plattformen i fjor. Mye av grunnen til den svært kraftige økningen er ifølge selskapet at det er enklere enn noensinne å lage skadevare.

– Nå for tiden trenger ikke hackere engang avanserte programmeringsferdigheter siden de kan kjøpe en ferdig skadevarekode, tilpasse den til deres behov med litt koding, og etablere en helt nyt trussel, skriver selskapet.

Til tross for de rekordhøye tallene på Mac-plattformen registreres det fremdeles langt flere skadevare-tilfeller til Windows. Ifølge Atlas VPN ble det oppdaget over 91 millioner nye skadevareprøver på Windows-plattformen i 2020, hele 135 ganger flere enn til MacOS.

Malarebytes melder også om økning

Dette var en svak økning fra 2019, da det ble registrert 89 millioner tilfeller. I snitt ble det generert 249 452 nye skadevaretrusler til Windows i løpet av 2020.

Målinger av skadevareforekomster kan riktignok være noe sammensatte, da forskere opererer med ulike definisjoner, metodikk og datagrunnlag. Sikkerhetsselskapet Malwarebytes slapp en rapport tidligere i år som indikerte en nedgang på 37 prosent i skadevare til Mac, men dette tallet inkluderte både adware og PUP (potentially unwanted programs).

Øvrig skadevare, som inkluderer blant annet bakdører og programmer som brukes til å stjele informasjon, hadde en kraftig oppgang på over 60 prosent, ifølge Malwarebytes' beregninger. Sikkerhetsselskapet baseres seg for ordens skyld hovedsakelig på data fra sine egne kunder.

I sin forrige trusselrapport, publisert for et års tid siden og omtalt her på digi.no, rapporterte Malwarebytes at de for første gang hadde registrert mer skadevare til Mac enn til Windows – faktisk nesten dobbelt så mange tilfeller.

Den seneste Mac-trusselen vi rapporterte om her på digi.no var Silver Sparrow, som har den rare egenskapen at den ennå «venter» på selve nyttelasten.