Slik blir Teslas humanoid-robot

Tesla-sjef Elon Musk avslørte torsdag kveld amerikansk tid selskapets nye robot, basert på samme plattform for kunstig intelligens som det selskapets selvkjørende biler bruker.

Roboten ble presentert på Tesla-arrangementet Tesla AI Day, en temadag for kunstig intelligens. Selve roboten var ikke på scenen, men i denne videoen kan du se en danser kledd som en robot som introduserer Musks presentasjon.

­– Dette var ikke en ekte robot, men Tesla-roboten er ekte.

Roboten vil være 177 cm høy og bygges av lettvektsmaterialer. Tesla-roboten vil ha all Teslas selvkjøringsteknologi innebygget, inkludert åtte kameraer, autopilotsystem og FSD-system (Full Self Driving Computer).

Du skal kunne løpe fra den

I en verden bygget for mennesker gir det mening å bygge roboten som et menneske, mener Musk. Med tydelig referanse til science fiction-universet forsikrer han at roboten er ufarlig.

– Den skal være vennligsinnet, og du skal ideelt sett kunne både løpe fra den og overmanne den. Maksfarten skal være om lag 8 kilometer i timen, humrer Musk.

Idéen er at Tesla Robot skal kunne overta enkle og kjedelige oppgaver, slik at menneskene ikke trenger å gjøre dem. Musk mener det på sikt vil få store konsekvenser for verdensøkonomien.

– I fremtiden vil fysisk arbeid bli et valg. Du kan, men du må ikke.

Spår konsekvenser for økonomien

I en økonomi der mangel på arbeidskraft ikke lenger vil være en faktor, mener Musk at det kan bli nødvendig med universell borgerlønn.

Presentasjonen av Tesla Robot kom på slutten av en lang dag der Tesla presenterte en rekke satsingsområder innen kunstig intelligens, først og fremst superdatamaskinen Dojo, som skal trene biler til å komme seg frem i travle bygater uten menneskelig styring.

Også roboten skal bli selvlærende og enkel å kommunisere med i Musks visjon:

– Jeg vil at du skal kunne be roboten plukke opp en skrue og skru den inn, eller gå i butikken hvis du gir den en handleliste, uten at det krever linje på linje med kode, sier Musk.

En prototyp av Tesla Robot skal være klar neste år, men det blir lenge til du kan sende den i butikken etter melk og brød.

I videoklippet kan du selv se Elon Musk presentere Tesla-roboten.