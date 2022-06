Elon Musk saksøkes for 258 milliarder dollar – anklages for pyramidespill

Elon Musk er kjent for sin tidvise kontroversielle adferd og friske utspill på sosiale medier, og han tiltrekker med det også et betydelig antall kritikere. Nå har noen av dem rettet et gigantisk gruppesøksmål mot entreprenøren, rapporterer blant andre Forbes og Reuters.

Musk personlig, i tillegg til hans to selskaper Tesla og SpaceX, har blitt saksøkt for den nette sum av 258 milliarder dollar, over 2,5 billioner kroner, av en gruppe kryptovaluta-investorer.

Anklages for manipulering

I gruppesøksmålet, anført av en investor ved navn Keith Johnson, anklages Musk for å ha manipulert verdien til kryptovalutaen Dogecoin – en valuta Musk ofte har promotert på blant annet sosiale medier.

Anklagene går ut på at Musk har drevet et «pyramidespill» ved bevisst å reklamere for Dogecoin i den hensikt å øke prisen på valutaen for egen vinning. Dette har ifølge anklagene påvirket mange til å investere i en kryptovaluta som den siste tiden har opplevd en skarp nedgang i verdien, i likhet med de fleste andre kryptovalutaer.

Partene som søksmålet representerer, hevder å ha tapt 86 milliarder dollar siden Musk begynte å kjøpe, utvikle, promotere og administrere Dogecoin-valutaen i 2019. Det totale økonomiske skadeomfanget anslås imidlertid til tre ganger dette beløpet, 258 milliarder dollar.

Det hevdes at Musk hele tiden har påstått at Dogecoin er en legitim investering, når den i realiteten ikke har noe verdi i det hele tatt.

Skrøt av valutaen

Tesla- og SpaceX-sjefen skal også selv ha bidratt til verdifallet, blant annet ved å ha deltatt i det amerikanske humorprogrammet Saturday Night Live. Der dukket Musk tidligere i år opp som en finansrådgiver som omtalte Dogecoin i ordelag som saksøkerne hevder utløste et prisras.

Musk har ved flere anledninger skrytt av Dogecoin, først og fremst på Twitter. I februar i år la han for eksempel ut en melding hvor han påstår at Dogecoin er «folkets krypto», og han har også gått så langt som til å omtale seg selv som «Dogefather».

Søksmålet legger imidlertid tilsynelatende til grunn at Musk har vært aktivt involvert i utviklingen av Dogecoin, noe det finnes få holdepunkter for. Tvert imot har en av grunnleggerne av Dogecoin, Jackson Palmer, tidligere kritisert Musk og kalt ham en «egosentrisk småsvindler» etter at Tesla sluttet å akseptere bitcoin som betalingsmiddel.

På den annen side har Musk tidligere opplyst at han har samarbeidet med utviklerne av valutaen om å gjøre transaksjonene mer effektive og omtalt arbeidet som «lovende».

Hvor langt søksmålet kommer i retten, gjenstår å se. Musk selv skal i skrivende stund ikke ha kommentert saken.